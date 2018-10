Una feria y más de 1.000 formas de celebrar tu boda

Además de conocer las nuevas tendencias y creaciones de moda nupcial, los asistentes a la feria 1001 Bodas pueden asistir gratuitamente a los desfiles diarios de trajes de novia y novio en la pasarela que se ubica en el mismo pabellón de la feria. En la edición de 2018 se han programado cinco pases: dos el viernes, a las 13.00 y las 18.00; dos el sábado, a las 13.00 y las 18.00; y uno más el domingo, a las 13.00.

Protocolo, Félix Ramiro, Pasarella by Félix Ramiro, LunasdBoda by Maggie Sottero, Rebeca Ingram, Sottero and Midgley, Vertize Gala y María Salas son algunas de las marcas participantes en los desfiles de esta edición. El desfile de mañana a las seis de la tarde cuenta además con las creaciones de once firmas que forman parte de Moda Adlib, una marca de estilo tradicional ibicenco.

El primer pase de todos (el del viernes a las 13.00) constituye una novedad ya que estará centrado en el colectivo LGTB. En él participarán García Madrid, Ulises Mérida, Laura Escribano e Iván Campaña.

Otra de las novedades de este año tiene que ver precisamente con la presencia de algunos reconocidos diseñadores españoles, que estrenan presencia en la cita con sus propuestas para Novia, Novio y Ceremonia. Se trata de creadores como los ya citados Ulises Mérida y García Madrid, o como Isabel Núñez y Leyre Valiente, todos presentes por primera vez. Mientras, Hannibal Laguna es de nuevo el encargado de vestir la Plaza de las Novias, una exposición de sus creaciones nupciales.

En total, son más de 70 las firmas de moda nupcial que exhiben sus colecciones y novedades en el pabellón 4 de IFEMA.