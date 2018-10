Reacciones 1-O en Cataluña | El Gobierno insta a Torra a no alentar a los radicales

Los manifestantes llegan este lunes a las puertas del Parlament. En vídeo, los Mossos cargan contra los radicales que asediaban el hemiciclo. FOTO: MASSIMILIANO MINOCRI | VÍDEO: EPV

Tras lo ocurrido en el primer aniversario del 1-O, que terminó con un intento de asalto al Parlament y con cargas policiales, el Gobierno ha instado este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a cumplir con sus responsabilidades institucionales y no alentar a los radicales "que creen que las calles son solo suyas". Torra había instado por la mañana a los Comités de Defensa de la República a "apretar". Anoche, el expresidente Carles Puigdemont censuró los altercados: "Si van encapuchados no son del 1-O. Si usan la violencia no son del 1-O". Los Mossos han hecho balance de la jornada: 32 agentes heridos, una veintena de ellos en el Parlament y el resto, en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, y en Girona, donde un grupo de manifestantes intentó romper otro cordón policial ante la delegación del Gobierno. No hubo detenidos. El Sistema de Emergencias Médicas informa de que atendieron a 43 personas, todas con heridas de carácter leve y la mayoría, mossos.