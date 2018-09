Un lunes con un atasco cualquiera: 15 minutos para recorrer 500 metros

A las 7.30 de este lunes, todavía de noche, los coches pasan con una cierta fluidez por la calle de Arturo Soria. En esa vía permanece desde el miércoles un enorme socavón de unos diez metros por cuatro que corta completamente la circulación en sentido norte. “Vamos a estar aquí todo el día, el tráfico es un follón en este punto”, dice un agente de policía encargado de controlar el tráfico en la intersección entre el hospital Nuestra Señora de América y el centro comercial Arturo Soria.

En la calle Diego Ayllón, unas vallas impiden continuar hacia la salida de la A-2 y la M-30, y obligan a los conductores a continuar por Arturo Soria, a la derecha. Mientras, en la calle Torrecilla del Puerto ocurre lo mismo, hay una valla que no deja cruzar a los coches que vienen de enfrente, los mandan por Arturo Soria. El atasco en esta arteria madrileña es continuo a primera hora de la mañana. A las 7.50 se escuchan los primeros pitos y empiezan los nervios de los conductores, que se muestran impacientes. Sin embargo, todavía no esperan mucho para pasar. El culpable de su retraso, hoy, es el socavón provocado por una tubería del Canal de Isabel II.

Un portavoz del Canal explica que en la noche del miércoles al jueves pasado “se produjo una rotura fortuita de una de tubería de 1000 milímetros de diámetro”. No ha provocado ninguna falta de suministro porque es una tubería de transporte: de ahí no sale el agua directamente hasta las viviendas, sino que sirve para transportar agua de una zona a otra de la ciudad, depósitos, etcétera. “La zanja que ha habido que abrir para arreglar la rotura ha obligado a cortar varios carriles de la calle Arturo Soria en sentido norte. Desde el jueves se ha trabajado 24 horas para solucionar la incidencia, tanto a nivel hidráulico como de pavimento”, añade este portavoz. Las labores para restablecer el servicio han ocupado a una veintena de personas, por turnos. En la mañana de este lunes, cinco operarios se esmeran en ello mientras un sexto mueve tierra con una excavadora.

Un policía municipal gestiona el tráfico en Arturo Soria, este lunes. KIKE PARA

Según la empresa pública, la avería ya está solucionada a nivel hidráulico: “ya se ha reemplazado el tramo afectado y actualmente se está rellenando la zanja con tierra, y después de compactarla se podrá echar hormigón”. Sin embargo, “es importante que este proceso quede bien resuelto para que la tubería se asiente correctamente en el terreno. Hasta que no fragüe el hormigón no se puede asfaltar ni, por tanto, restablecer el tráfico”, añade. Una vez que se rellene hay que esperar a que seque y fragüe para poder continuar trabajando. Por ello, la situación continuará así al menos hasta el próximo miércoles o jueves. “Lamentamos las molestias ocasionadas y que trabajamos para solventar los problemas de movilidad que causa esta incidencia lo antes posible”, concluye el portavoz. El agujero impregna las conversaciones de los vecinos. “Todo este lío es por el socavón enorme que hay allí”, dice una monja a un anciano mientras ambos esperan para cruzar.

15 minutos para recorrer 500 metros

Los cortes en sentido norte arrancan en la esquina de la calle Hernández Rubí, justo antes de pasar el puente sobre la A2, donde el tráfico se desvía hacia el otro lado de la calle; de los tres sentidos, dos quedan para ir hacia el norte y uno, para continuar hacia el sur. En hora punta, sobre las 8.00, los coches tardan entre 10 y 15 minutos en recorrer esos escasos 500 metros. “He tardado 12 minutos en recorrer este pequeño tramo. Sabía que había obras, pero tengo que recoger unos documentos y no me queda más remedio que aguantar el atasco”,dice Diego, que conduce un Opel.

“Llevamos más de 15 minutos aquí, nos han desviado desde la avenida de Badajoz y ahora no podemos salir del atasco. Tenemos que llegar al hospital Ramón y Cajal y no hay manera”, se queja Noli, que lleva en su Daewo a dos personas mayores. Adrián, que también conduce un Opel, ha tenido más suerte: “He rodeado un poco desde Ciudad Lineal y sólo he tardado 10 minutos. Vengo a la zona a estudiar y no tengo alternativa”, explica.

Una cruza pasa mientras varios coches se desvían por las obras en Arturo Soria. KIKE PARA

Precisamente quienes quieran tomar Arturo Soria desde Ciudad Lineal se encuentran estos días con una valla que les impide el paso (salvo a taxis y transporte público). Los desvíos están a la orden del día en la zona. Los conductores que suben por Ramírez de Llano, por ejemplo, se sorprenden al ver que no pueden continuar hacia adelante y tienen que seguir a la derecha por Arturo Soria. “¿Qué hacemos ahora?”, dice visiblemente preocupado un joven copiloto a la conductora, que parece retar al agente con la mirada pero se ve obligada a seguir hacia la derecha como los demás.

El indonesio Sahat se baja del autobús 70 de la EMT que recorre esta arteria: “Ha tardado unos diez minutos más que normalmente, no está mal. Fue mucho peor el viernes, ahí no había manera de pasar”, señala. Algunos ciclistas esquivan el atasco subiéndose a la acera, mientras que otros serpentean entre el tráfico y adelantan a los coches, cuyo ritmo es más lento. Según la EMT, las líneas más afectadas por estos trabajos son la 11, la 112, la 114, la 122 y la 70, con importantes retrasos.

A las 8.31, un hombre subido a un Renault Escenic junto a cuatro niños se pone nervioso por el retraso en su ruta y pita varias veces. Va por el único carril en sentido sur. Pero no es la tónica habitual. En general, la mayoría de conductores aguantan estoicamente el retraso. Sobre las 8.40, un taxi tarda solo tres minutos en recorrer esos atascados 500 metros.

Un policía municipal situado en una de las esquinas del centro comercial señala: “La gente no se está quejando mucho hoy, quizá porque lo habían previsto o porque muchos han elegido otra ruta. El tráfico está yendo mucho más fluido que el lunes. Lo confirma otro compañero: “Hoy hay menos pitos y protestas porque las obras llevan unos días y ya se están acostumbrando”. A las 9, la circulación es fluida en este eje. Queda bastante tráfico en la salida de la A2 hacia el barrio, ya que está cortada Hernández de Tejada, que da acceso a Arturo Soria. “Si dejáramos a los coches subir por aquí, el caos sería mayor. Por eso los desviamos un poco hacia más adelante, donde tras una rotonda pueden incorporarse a Arturo Soria”, dice otro agente.

Obras en la ciudad

Los trabajos que se realizan en Arturo Soria se suman a otros en la capital, entre los que se incluyen la remodelación de Gran Vía, intervenciones en las paradas de metro de Gran Vía, de Tribunal y de Príncipe de Vergara (esta última cortará el carril bus en sentido Retiro durante un mes), además de otras obras municipales en el eje Centro (entre la carrera de San Francisco y Magdalena); en Atocha y la calle Carretas; y obras privadas en el entorno de Canalejas-Sevilla-Alcalá. El Ayuntamiento recomienda usar el transporte público en todo el centro.

Además, algunas compañías realizan en ocasiones obras que también afectan a la circulación. Desde el Canal de Isabel II explican que “de manera continua se realizan trabajos programados de renovación de red que pueden ocasionar cortes o desvíos puntuales de tráfico”. Es el caso de trabajos programados en la vía pública y autorizados por el Ayuntamiento. "El resto son incidencias fortuitas que no podemos prever”, apuntan. Mientras, "en Endesa no hay previstas actuaciones ni obras que puedan afectar al tráfico de la capital”, informa un portavoz de la compañía. Ni Gas Natural ni Iberdrola tienen en marcha actuaciones de importancia que afecten al tráfico.

Por su parte, los viajeros que han preferido el metro para viajar en la mañana de este lunes han sufrido varias incidencias. A primera hora, había circulación lenta en la línea 10 entre Casa de Campo y Puerta del Sur, en ambos sentidos, por incidencia en instalaciones que duró al menos una hora. Después, la circulación se interrumpió en la línea 6 entre Legazpi y Sainz de Baranda, ambos sentidos por avería en un tren, al menos durante 15 minutos.