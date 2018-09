Una caja b para comprar voluntades

David Marjaliza era un empresario puntilloso que mandaba a su secretaria anotar todas las operaciones del centenar de empresas que manejaba. Las que eran legales y las que no. Un equivalente a los papeles de Bárcenas vistos desde el otro lado. El constructor ha reconocido que todas esas compañías manejaban una contabilidad paralela destinada a pagar mordidas a políticos a cambio de adjudicaciones públicas y recalificaciones de suelo.

En una declaración en julio ante el juez de la Audiencia Nacional, donde se investiga el caso Púnica, Marjaliza, que colabora con la justicia desde 2015 ,explicó con detalle cómo funcionaba ese fondo de reptiles con el que compraba voluntades de miembros del PP:

Abogado defensor: ¿Llevaba una contabilidad en b que reflejara el pago de comisiones?

Marjaliza: Todas las compañías, al céntimo.

A: Cuando habla de todas las compañías, eran todas las compañías suyas que pagaban.

M: Todas las compañías que yo llevaba, de las que llegaba la gestión. Que podían ser 80, 90 o 100. Todas tenían su caja b en aquella época [desde 1999].

A: ¿Esa contabilidad b reflejaba fielmente el pago de las comisiones?

M: Al céntimo.

A: Buena parte de esa documentación se destruyó.

M: Esa parte se destruyó, una parte importante de la información se destruyó. Esto ya lo he dicho en diversas ocasiones. Podemos encontrar pequeñas cositas que pueden apuntar al pago de esas comisiones.

A: ¿Ha podido recuperar alguna de esas hojas? ¿Están manuscritas?

M: Sí.

A: ¿Quién levantó ese acta?

M: Mi secretaria.

A: Doña Ana Ramírez [también imputada en la causa].

M: Sí. Todo este trabajo que traigo, lo que no había dicho al principio que se me ha olvidado, es que esto es fruto del trabajo mío personal y mi secretaria Ana Ramírez, de Antonio Serrano [colaborador de Marjaliza] (...), principalmente que son imputados de la causa, a parte de otra gente que como no está imputada, que me están ayudando. Porque son miles y miles y miles de folios, de carpetas, desde el año 99 en 100 compañías. Estamos revisando hoja por hoja, folio por folio. Hay cosas, desde luego, 15 años que aparecen... Entonces, hemos encontrado ciertas cositas.

A: Había unas hojas manuscritas por cada una de las empresas. ¿Había también hojas con relación a uno de los destinatarios de las comisiones?

M: Sí, lo que pasa es que no se pone nombre y apellidos. Se ponía siempre con algún...

Con algún alias, explica a continuación el empresario. Desvela que cuando se lee en los papeles F1 se refiere a Francisco Granados, el exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsenador que llegó a ser uno de los colaboradores más cercanos de la expresidenta Esperanza Aguirre, desde sus tiempos en la Alcaldía de Valdemoro hasta su caída en desgracia. Como ejemplo, un documento de 2004 en el que detalla un pago de más de 43.000 euros de una de sus empresas a otra. Ese dinero, añade, después lo utiliza para pagar cantidades en efectivo.

El 4,5% de ese dinero, poco más de 2.000 euros, fueron a parar supuestamente a manos de Ignacio Palacios, mano derecha de Granados desde sus tiempos de alcalde. El resto, a partes iguales (31,83%), se lo repartieron tres personas, según detalla en el audio de su última declaración en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS:

M: No lo pone en el papel, pero lo digo, porque lo pagué yo. Es que son F1 que es Paco [Granados], F2 que que es José [José Miguel Moreno Torres, exalcalde de Valdemoro] y otro pago que soy yo.