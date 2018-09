El festival de aves del Delta vuelve en alas de la tórtola

"Birder: contracción de la palabra birdwatcher (observador de aves); el término que usan los birdwatchers para denominarse a sí mismos en la vana esperanza de parecer cool". Valga la simpática entrada del diccionario de birdwatching (observación de aves) de Sean Dooley Anoraks to Zitting Cisticola, a whole lot of stuff about birdwatching, para saludar el regreso del Delta Birding Festival (DBF), la gran cita popular ornitológica de Cataluña, que impulsa la tienda barcelonesa para amantes de la naturaleza Oryx y que vuelve puntual como vuelven en su día las golondrinas, las cigüeñas o las tórtolas (www.deltabirdingfestival.com).

A ellas, a las tórtolas, que sufren un alarmante descenso en Europa de un 70 % y cuyo estatus de conservación en nuestro país ha pasado a un alarmante "vulnerable", dedica precisamente de manera especial su quinta edición el DBF, que se celebra del viernes al domingo coincidiendo con el inicio del otoño y una estupenda época para ver aves migrantes, en el recinto Món Natura Delta, las instalaciones de la Fundación Catalunya-la Pedrera en el sur del Delta del Ebro. Como es característico del festival, el beneficio económico de las entradas se invierte en proyectos relacionados con el estudio y la conservación de los pájaros, en este caso la tórtola. Asimismo, el DBF aprovecha la presencia este año en el programa de los grandes ilustradores de aves Killian Mullarney, Blanca Martí, Ian Lewington, Martí Franch y Toni Llobet para pedirles que además de su participación dibujen cada uno una tórtola. Las cinco obras resultantes serán sorteadas y lo recaudado se destinará también a las tórtolas.

EL DBF ofrece como es habitual un amplio programa de actividades que incluye conferencias, exposiciones de pinturas y fotografía, talleres, proyecciones de documentales, venta de libros y presentación de novedades editoriales, ópticas, cámaras y otros productos relacionados con las aves como casetas de nidificación y comida, y una amplia información sobre viajes ornitológicos. Entre las actividades, también excursiones por diferentes zonas del Delta para observar pájaros de la mano de expertos, incluyendo hot spots como El violí, L'embut o El Perelló-Rasquer donde puede verse, aseguran y Dios y Audubon lo quieran, collalba negra, roquero rojo, águila perdicera, cogujada oscura o gorrión chillón, entre otras especies (¡hasta 340!). Hay salidas para todo tipo y nivel de aficionados, incluyendo algunas específicas para niños, nocturnas, otras en barco para observar aves pelágicas, y hasta con bicicletas eléctricas.

Visión a vista de pájaro (!) del recinto del Delta Birding Festival, en el Delta del Ebro.

La feria es una estupenda oportunidad para recorrer toda esta área del Delta, parque natural y reserva de la biosfera, en uno de los momentos del año en que resulta más impresionante, hermosa y salvaje, con las largas playas desiertas, un cielo inenarrable, los arrozales, los canales, las salinas, las lagunas y las marismas repletos de aves migratorias (ojo, y mosquitos) y la siempre impresionante presencia de la gran colonia de flamencos, uno de los must del DBF.

Una tórtola común.

El recinto del festival, en el corazón del Delta, ofrece bar, restauración con food trucks, la posibilidad de comprar bonitos recuerdos y equipos (¡la gorra del festival!) y productos de la tierra, además de un espléndido mirador equipado de telescopios.

Entre los conferenciantes de esta edición destacan los ya mencionados Mullarney (que ya estuvo en la primera edición), célebre por sus dibujos para la guía Collins, la de referencia mundial, y por los que hizo de pájaros irlandeses para los sellos de su país; Lewington, ilustrador también famoso y autor de Rare birds of North America; Blanca Martí, que presentará su exposición de dibujos de primates; el escocés Martin Collinson, que hablará de “CSI Birding”, aportando toda la información que se puede sacar de un ave a partir de su ADN; guías de viajes como Mark van Beirs, de BirdQuest, que explicará sus aventuras con expediciones para ver algunas de las aves que viven en los parajes más recónditos del planeta, como el pavo real del Congo (afropavo congolensis), que eso casi ha de valer por cinco en tu lista (¡en la suya hay más de 9.000 especies!), o Daniel López Velasco que se referirá a la avifauna de Nueva Guinea. Los estadounidenses Neil Rettig y Laura Johnson hablarán de su película (que se proyectará en primicia europea) y su trabajo para salvar al águila filipina, una de las aves más amenazadas del mundo, mientras que Andres Barbosa, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, hablará de pingüinos, a los que conoce bien, e Ivan Maggini, del programa de anillamiento de Austria, de tecnologías de seguimiento de última generación (i. e. nanotags).

No solo se hablará de aves, José Ramón Castelló, que ha hecho una exitosa guía de bóvidos, explicará su proyecto sobre los cánidos, y Oriol Alamany vuelve para hablar de su experiencia fotografiando a leopardos de las nieves en lugares de los Himalayas que ni el yeti puede revelar dónde están sin que le caiga una bronca.