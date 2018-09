El Consell crea el Alto Comisionado para la Financiación de la Comunidad Valenciana

El Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig que poner toda la carne en el asador en su afán por la consecución de un nuevo modelo de financiación que se ajuste a la realidad y necesidades de la Comunidad Valenciana. Con ese objetivo ha aprobado crear el Alto Comisionado para la Financiación de la Comunidad Valenciana, adscrito a Presidencia. "La Generalitat quiere dar un impulso importante a la necesaria reforma del sistema de financiación, la petición más perentoria", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, de Compromís.

José Antonio Pérez y Rafael Beneyto representarán a la Comunidad Valenciana ante la Comisión del Ministerio de Hacienda. Ambos forman parte del Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema de financiación y de la Comisión de Expertos de las Cortes Valencianas sobre la financiación autonómica, que ya ha emitido dos informes sobre el reparto de los recursos autonómicos. "Los gobiernos estamos para solventar las cuestiones, no para que se enquisten", ha defendido Oltra, quien ha añadido que por eso se ha creado esta figura, con el fin de dar "empaque" a la reclamación de los valencianos de recibir una financiación justa.

La vicepresidenta ha manifestado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consigue en los próximos meses cambiar el sistema de financiación, habrá arreglado un empastre que el Gobierno de Rajoy no pudo arreglar, o no quiso arreglar". Los nuevos cargos tendrán un rango equivalente al de un secretario autonómico, pero sus funciones no serán retribuidas.

El Gobierno valenciano considera que los valencianos reciben reciben menos ingresos del Estado que ninguna otra comunidad autónoma, lo que genera un endeudamiento que es exclusivamente a la infrafinanciación.