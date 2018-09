Familiares de represaliados del franquismo pedirán amparo al Parlamento Europeo

"Los descendientes de estos grandes republicanos hemos seguido su legado y no vamos a permitir que se borre su memoria", ha defendido este viernes Carmen Gómez, nieta de uno de los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista cuyos restos se encuentran, a falta de identificación, en la Fosa común 112 del cementerio de Paterna (Valencia), ahora en excavación. Los familiares de las víctimas de Paterna -unos 2.300 fusilados sepultados en 70 fosas comunes- acudirán al Parlamento Europeo para denunciar la impunidad de los crímenes y reivindicar justicia.

Ha sido un acto emotivo en pleno cementerio, con la fosa al descubierto, al que se han sumado los eurodiputados Miguel Urbán, portavoz de Podemos en la Eurocámara y presidente del Grupo de Memoria Histórica, Marina Albiol, portavoz de EUPV, y Jordi Sebastà, de Compromís, que han prometido su apoyo a las asociaciones de familiares en su cruzada ante Bruselas.

"Contactamos hace tres meses con varios grupos del Parlamento Europeo para explicar el caso de las fosas comunes de Paterna y pedir una justicia que en España no podemos conseguir con las leyes actuales. Los familiares iremos a Bruselas, posiblemente en octubre", ha explicado Carmen Gómez, presidenta de la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Fosa 112.

Este grupo ha conseguido la excavación de la fosa y la exhumación de los restos gracias a una subvención de la Diputación de Valencia pues el Ejecutivo español no ha apoyado económicamente estos trabajos. "Una vez excavada", prosigue Gómez, "se harán los estudios antropológicos y de ADN para identificar los restos".

Cuando se descubre una fosa común y se observan signos de violencia -tiro de gracia- "tenemos la obligación de denunciar al juzgado, que se persona pero acaba archivándolo porque los crímenes se cometieron hace más de 20 años y han prescrito. Los únicos que no prescriben son los declarados de lesa humanidad", describe esta familiar. "Si no se modifica la ley española, no podemos llegar a ningún sitio. Esa es nuestra lucha, por eso vamos a Bruselas", concluye.

Miguel Ángel Torres, bisnieto de Miguel Galán Domingo, alcalde pedáneo del municipio de Cinco Casas por Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, recordaba esta mañana la muerte de su familiar, enterrado, creen, en la Fosa 128 de Paterna. "Los efectos personales que portaban los fusilados sirvieron a muchos familiares para conocer que allí se hallaban sus restos", explica.

Los eurodiputados y los familiares han hecho frente común. "En el Parlamento Europeo funciona un grupo de Memoria Histórica y la idea es que la UE tome medidas y se responsabilice de lo que está sucediendo en España porque es una anomalía histórica que la represión franquista no hay sido investigada ni las víctimas hayan tenido una reparación", denuncia el eurodiputado de Compromís Jordi Sebastià.

La parlamentaria Marina Albiol, de EUPV, insiste en que hay muchas fosas por abrir en el conjunto del Estado "y no queremos que se quede solo en esa apertura, también buscamos que haya procesos judiciales. Y Paterna es un ejemplo en ese sentido. El objetivo de la visita es trasladar al PE las reivindicaciones de las familias y exigir el fin de la impunidad".

Por último, Miguel Urbán, de Podemos, califica de "verguenza que se hable en España de conciliación cuando tenemos solo en Paterna a más de 2.300 personas en fosas, verdaderas simas del olvido durante 40 años, y una democracia que ni siquiera busca los cuerpos de los que lucharon por ella".

ampliar foto Los restos hallados en la Fosa 112 de Paterna. MÒNICA TORRES

El eurodiputado recuerda las recomendaciones de Naciones Unidas para que se investiguen las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo y un informe sobre derechos humanos aprobado por unanimidad por el PE. "Con una adaptación de la legislación penal española a la legislación penal internacional ya se podría actuar. Cambiar simplemente dos artículos", subraya Urbán.

La Comisión de Peticiones del PE, sostiene el europarlamentario de Podemos, "puede presionar al Gobierno español o recomendar sanciones si no sigue sus recomendaciones" sobre la investigación de los crímenes y la exhumación de fosas, por ello pide una política integral de memoria histórica. "Queremos llevar al Comité de Peticiones el caso de Paterna. Queremos que venga una comisión oficial del PE y escuche a las víctimas para romper la barrera de la impunidad".