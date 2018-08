Seis planes a menos de una hora de Madrid

Una no hereda una isla todos los días. Y menos, con un castillo incorporado. Eso es lo primero que pensó Yolanda Merino cuando falleció su padre, y actuó en consecuencia. Su progenitor había comprado el islote de una hectárea en medio del embalse de El Burguillo, en Ávila, en los años setenta. “Estaba pelada, y él levantó el castillo, plantó árboles y construyó una muralla alrededor, para tener intimidad”, cuenta Merino, “así que yo he seguido manteniéndola, porque no me quiero desprender de ella”. Hacerse cargo de una isla tiene muchos costes, de modo que esta mujer, que también es cantante de blues y de jazz, vio que la única manera de sostenerla era alquilándola. Con castillo y todo, una residencia de cuatro habitaciones con capacidad para ocho personas. Si el grupo es mayor, tienen camping disponible, o más bien glamping, como se llama ahora a las tiendas de lujo con todas las comodidades.

Las tarifas no son desorbitadas, a partir de 500 euros el día dependiendo de la época del año y el número de huéspedes. “Siempre se alquila a grupos cerrados, para que tengan la isla para ellos solos, sin molestias”, explica Merino. Una isla con playas, vistas espectaculares a la naturaleza y al embalse, barcas, viñas, árboles frutales y pinos. Y algo que no tiene precio: “Si no hay luna, verás más estrellas que en toda tu vida”, avisa su propietaria.

Más información en www.isladelburguillo.es