Quim Torra ofrece tres puertos catalanes para acoger a inmigrantes del ‘Aquarius’

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ofrecido este martes los puertos de Palamós (Girona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) como opciones para que los 141 inmigrantes que rescató el barco Aquarius, frente a las costas de Libia el pasado viernes, puedan desembarcar.

A través de Twitter, Torra ha informado de que ha pedido a Ports de la Generalitat, dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que el barco Aquarius, que operan diferentes ONGs, sea acogido en uno de estos tres puertos, que se encuentran "bajo la autoridad del Govern de Cataluña", para que las personas rescatadas puedan desembarcar "con todas las garantías". "Cataluña siempre será tierra de acogida", ha destacado Torra.

La propuesta de la Generalitat llega un día después de que el Ayuntamiento de Barcelona ofreciera la ciudad para acoger a los inmigrantes y solicitara al Gobierno central, que es quien tiene las competencias en inmigración, que conceda permisos temporales a las personas rescatadas que viajan en el Aquarius. Poco después del mensaje de Torra, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha escrito en las redes sociales: "Primero son las personas, primero es salvar vidas".

Pero de momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se muestra dispuesto a acoger en esta ocasión a la embarcación de rescate, como sí lo hizo el pasado junio cuando abrió el puerto de Valencia para acoger a los 630 migrantes que transportaba. Pero La Moncloa considera que ahora la situación es diferente. El Aquarius entonces tenía 630 personas, por encima de la capacidad del barco [que puede albergar unos 550] y esta vez son 141, recuerdan en La Moncloa. "España no es el puerto más seguro porque no es el puerto más cercano según lo establecido en el derecho internacional", remacharon este lunes fuentes del Gobierno central.

El Aquarius se encuentra fondeado a la espera de instrucciones en un punto a mitad de camino entre Malta e Italia, según el cuaderno de bitácora que publican las ONG que lo opera. Ambos países han rechazado ya oficialmente acogerlo. Entre los migrantes que se encuentran a bordo proliferan los adolescentes y la mayoría viene de países especialmente conflictivos, como Eritrea y Somalia. Más de la mitad del pasaje tiene menos de 18 años. En concreto 67 son menores que viajan solos o con otros menores, sin ningún adulto, según el equipo de Médicos Sin Fronteras que lo atiende.