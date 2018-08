En las raíces de los Madelman

Corría el legendario año 1968: las revueltas estudiantiles, el verano hippy del amor, la oposición a la guerra de Vietnam, el asesinato de Martin Luther King, la búsqueda de los adoquines bajo la playa… y, en España, la espectacular llegada de los Madelman. En medio de tantas celebraciones del 50º aniversario de aquel año mágico, en el Museo Nacional de Antropología (Alfonso XII, 68) tiene lugar quizás la más particular, la que recuerda la aventurera existencia de aquellos muñecos de 17 centímetros a los que no se les ponía nada por delante. Ya lo decía su lema: “Los Madelman lo pueden todo”. “Entonces todavía no teníamos videojuegos ni smartphones, pero sabíamos divertirnos”, dice José Manuel Cortés, de 52 años, profesor de diseño gráfico y coleccionista de Madelman: la muestra se basa en su nutrida colección de 600 piezas, de las que se exponen algo así como la mitad.