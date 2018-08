La oferta educativa de la capital pierde unas 650 plazas en centro públicos

La oferta educativa de Madrid capital perderá el próximo curso 23 unidades (aulas) de varios centros públicos, según denunció ayer lunes Comisiones Obreras (CC OO). La reducción de líneas escolares afectará a más de 650 plazas en el nuevo curso lectivo —estimaciones del sindicato— en 16 colegios, cinco institutos y un grado Formación Profesional. La Comunidad, que no comparte la afirmación de Comisiones, ha anunciado este lunes que hasta que no se cierre el proceso de escolarización en septiembre no se puede hablar de cifras, y que, de momento, “se está ajustando la oferta de plazas a la demanda de los alumnos”.