Madrid pide más autonomía fiscal al Gobierno para cobrar una tasa turística

El Ayuntamiento de Madrid recupera la idea de implantar una tasa para los turistas que visiten la capital. Durante la sesión plenaria de este miércoles, en la que se aprobaron los presupuestos locales de 2018, el concejal de Hacienda, Jorge García Castaño (Ahora Madrid), mencionó su intención de reclamar al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez más "autonomía fiscal" que le permita recaudar una tasa turística o gravar en el IBI con un 50% más a las viviendas vacías.

"Madrid está dispuesto a avanzar ya en recoger competencias" y así lo planteará al Gobierno central, afirmó el concejal García Castaño en el pleno. Y añadió: "Podemos hablar de dependencia pero podemos hablar también no solo de financiación sino de autonomía fiscal. ¿Por qué no recaudar la tasa turística, por qué no gravar al 50% las viviendas vacías, y por qué no poder bonificar fiscalmente las inversiones en eficiencia energética?".

García Castaño añadió que cree que "un cambio para todos los Ayuntamientos" en el corto plazo es difícil de cumplir, pero que mejoras en las competencias o en la autonomía de los Consistorios más grandes es "factible". Y señaló que tanto Barcelona (donde ya se aplica una tasa turística) como Madrid gozan de más competencias en ámbito fiscal y que la intención el ejecutivo de la capital es avanzar por este sendero. "Lo vamos a intentar y el Gobierno central también tiene esa perspectiva", aseguró.

El responsable de la política económica municipal matizó que difícilmente el Ayuntamiento podrá obtener más autonomía a lo largo de este mandato, que terminará como tarde en mayo de 2019. Pero García Castaño señaló que lo más acuciante es trabajar en un "nuevo marco normativo" con el Gobierno nacional, que permita, entre otras cosas, modificar el techo de gasto fijado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para incrementar el gasto público. El "nuevo escenario político" puede facilitar la tarea, apuntó.

El cobro de un gravamen a los visitantes ya se comentó hace dos años, pero la propuesta no se llevó a cabo. La Comunidad de Madrid rechazó la iniciativa y este miércoles reiteró su negativa. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos (PP) consideró que la proposición, que rebajó a "ocurrencia", no favorecería a un sector que, dijo, supone casi un 7% del PIB regional y da trabajo a 383.000 personas.

El portavoz de asuntos económicos del grupo popular en el Ayuntamiento, Íñigo Henríquez de Luna, también se mostró en contra: "Es un sablazo fiscal propio del círculo vicioso de la izquierda: más gasto público, más déficit, más endeudamiento, más impuestos, más paro y vuelta a empezar", dijo. "La tasa turística se suma a la tasa de los cajeros y a la tasa de residuos urbanos que ha implantado Carmena en Madrid, que en nuestra opinión lo único que hace es poner obstáculos y perjudicar la llegada de turistas", subrayó De Luna.

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Juan Pablo Lázaro, mantuvo que los empresarios son contrarios a la imposición de "cualquier tasa, que, lejos de fomentar el turismo, genera rechazo". La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid comentó, por su parte, que este gravamen "frenaría el desarrollo económico de Madrid".

Baleares y Cataluña ya cobran una tasa turística, de entre 0, 5 y cuatro euros al día, que depende de la estancia y el tipo de alojamiento. Otras ciudades europeas también piden una aportación a sus visitantes. Estas son Amsterdam, Berlín, París, Roma y Viena, entre otras. En la capital alemana, por ejemplo, los turistas tienen un gasto añadido sobre el precio de la habitación. París cobra entre uno y dos euros, según el distrito en el que pernoctan. En Lisboa, el sobrecoste se mueve entre uno y dos euros, y en Roma va en función de la calidad del alojamiento (más caro para hoteles de mejor categoría).