IU apuesta por abandonar el proyecto actual de la Operación Chamartín

Izquierda Unida aboga por deshacer el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid con ADIF y la promotora DCN para el proyecto Madrid Nuevo Norte (Operación Chamartín) porque "deja en manos privadas el futuro" de la capital, y a cambio pide al Gobierno que conserve la titularidad del suelo para "necesidades sociales". En una Proposición No de Ley (PNL) que presenta hoy en el Congreso, IU, partido que forma parte de la coalición que aupó a Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid en 2015, insta al Gobierno a que no renueve el contrato entre ADIF y DCN (Distrito Castellana Norte), que finaliza el 31 de agosto próximo, y que acuerde junto con el Ayuntamiento y la Comunidad "el uso social y la titularidad pública de los terrenos". Esta misma mañana, la regidora de Madrid ha contestado a la propuesta de IU: "No va a tener ninguna trascendencia".

Según una nota de prensa remitida hoy por IU, la tramitación de un nuevo acuerdo "conforme a las necesidades reales del distrito y de la ciudad" permitiría "avanzar hacia un plan centrado en el reequilibrio territorial, el urbanismo sostenible y el fomento de la vivienda pública en régimen de alquiler". De este modo, dice, se avanzaría en los planteamientos que IU considera "fundamentales" para abordar el proyecto Madrid Nuevo Norte.

IU propone la retirada del proyecto actual, que la titularidad del suelo sea pública, solucionar con prioridad el déficit de dotaciones sociales y espacios verdes del entorno, construir "mayoritariamente" vivienda pública de alquiler a bajo precio para combatir la burbuja inmobiliaria, o repartir con equilibrio los espacios destinados a uso residencial y a actividades económicas.

Además, su propuesta aboga por fomentar el transporte público y reducir el privado y trasladar todo el modelo que describe al resto de la ciudad, "abandonando el modelo insostenible de desequilibrio norte-sur promovido por la derecha durante décadas". En opinión de IU, el proyecto Madrid Nuevo Norte prevé "el cambio de titularidad del suelo a manos privadas para la construcción de edificios de oficinas y viviendas de lujo".

Y añade que la "caída" del Gobierno del PP, que levantó muros "para impedir que los ayuntamientos del cambio tuvieran éxito", permitirá "revertir esta situación y situar las políticas públicas, incluido el urbanismo, al servicio de la mayoría social y de sus necesidades".

En abril pasado el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y la promotora DCN pactaron el proyecto definitivo de Madrid Nuevo Norte, que prevé construir 10.510 viviendas en el norte de la capital y un centro financiero de un millón de metros cuadrados. Según el Ayuntamiento, el proyecto Madrid Nuevo Norte -antigua operación Chamartín- estará aprobado antes de los comicios locales de 2019.