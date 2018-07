Casarse entre castillos medievales y ruinas griegas

El pasado sábado el norteamericano Kimbal Musk, hermano del dueño de la empresa Tesla, se casó con la multimillonaria Christiana Wyly entre las ruinas grecorromanas de Empúries. El enlace generó cierto revuelo al saberse que los responsables del yacimiento lo cerraron dos horas antes para celebrar el banquete del enlace en el que participaron 300 invitados. “El mismo fin de semana del año pasado visitaron en esa franja horaria 89 personas que supusieron 375 euros en total”, justificaba ayer Josep Manuel Rueda, nuevo director de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural (ACPC), entidad del Departamento de Cultura creada en enero de 2014, que coordina este y otros cuatro yacimientos más, además de cinco equipamientos culturales y 10 monumentos. El yacimiento, que permite ver los restos de la única ciudad griega (fundada en el siglo VI a. C.) en la península Ibérica, estaba reservado desde hace un año y se avisaba a los visitantes en la web que se cerraría dos horas antes, explicó Rueda durante la presentación de Viu el Patrimoni, un programa de 92 actividades para los meses de verano en todos estos centros que gestiona la ACPC.

Según Rueda, el que se impidiera el acceso a Sant Martí de Empúries, donde se produjo el enlace, o que el camino de ronda que une esta localidad, el yacimiento y L’Escala, estuviera cortado, fue una decisión del Ayuntamiento que nada tuvo que ver con ellos. Según el director “se mantuvieron estrictas medidas de seguridad y conservación del yacimiento”. Los asistentes tuvieron acceso limitado a los espacios donde se celebraba la boda: el área cercana al foro romano en el que se instaló un enorme escenario por parte de los organizadores del enlace. Al resto del yacimiento los invitados accedieron con visitas guiadas en grupos, pese a que el alquiler, que ascendió a 9.954 euros, según las tarifas vigentes publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de 2016, era de todo el yacimiento.

Con todo, el director de la agencia resaltó que este tipo de actos privados es muy normal. De hecho, la del sábado era la tercera boda del mes que veían las milenarias piedras situadas en este entorno idílico, algo que representó un desembolso total de alrededor de 30.000 euros, superando con creces los 7.000 euros que el yacimiento ingresó en todo 2017 por este tipo de actividades.

Final de la Super Bowl

Pero no son solo bodas, como la media anuales de veinte (entre ellas dos con contrayentes nipones) en el castillo de Cardona. Según datos proporcionados por la ACPC la mayor parte de los 75.953 euros de ingresos por alquiler de todos los espacios en 2017 provienen de actividades como congresos y, sobre todo, rodajes de anuncios publicitarios. Como el que acogió en 2015 el monasterio cisterciense de Santes Creus (Alt Camp). Era sobre el videojuego Game of war protagonizado por la modelo Kate Upton y puedo verse en la final de la Super Bowl. Fueron 30 segundos que vieron un total de 114 millones de espectadores de todo el mundo. Otros anuncios más recientes rodados en estos espacios han sido los de la marca de cerveza Estrella Damm y la marca de moda Bimba y Lola, los dos en Empúries, o el de la también cervecera Heineken, en el castillo de Cardona. “Se alquilan para actos que no interrumpen la programación del equipamiento porque se hacen fuera de horario de apertura ordinaria”, aseguran desde la ACPC.

“La aportación presupuestaria a los yacimientos no baja”, explica Rueda que recuerda que la agencia cuenta con un presupuesto para 2018 de 20 millones de euros y que la mayoría de los ingresos provienen de las ventas de entrada. El año pasado visitaron Empúries 150.000 personas —es el primer centro, seguido de Sant Pere de Rodas con 103.000— que generaron unos ingresos por venta de entradas (a 5,5 euros con audio guía) de 825.000 euros. “Se había llegado a recibir 200.000 visitas, pero la cifra actual es buena para mantener el equilibrio y asegurar el mantenimiento de los restos”, explica Rueda.

El dinero obtenido por el alquiler del yacimiento de Empúries redundará en el propio asentamiento. “Dependerá de las prioridades que establezca su directora. Puede ser que se emplee para ayudar en la reformar del museo o para financiar nuevas excavaciones”, remachó el responsable de la ACPC.