El hermano del fundador de Tesla celebra su boda en el yacimiento grecorromano de Empúries

El hermano del magnate norteamericano Elon Musk, fundador de Tesla Motors, celebra este sábado su boda en el yacimiento grecorromano de Empúries, ubicado en el municipio de L'Escala (Girona). El hecho de que Kimbal Tusk, casado oficialmente en abril, haya escogido el lugar para la celebración, obligará a cerrar el acceso al recinto tres horas antes de lo habitual en verano. Según ha informado la televisión pública de L'Alt Empordà, Canal 10, el evento restringirá el acceso al núcleo histórico de Sant Martí de Empúries, pero no cortará el paseo marítimo ni el acceso a las playas, ubicadas delante de las popularmente llamadas ruinas.

La posible presencia de invitados como el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, o los artistas Will Smith y Beyoncé ha generado expectación en municipio. El escenario que se hizo mundialmente conocido con la llegada de la llama de los Juegos Olímpicos del 92 hoy volverá a tener eco internacional. Según Canal 10, todos los establecimientos de la zona que participan en la celebración han firmado una cláusula de confidencialidad. El Ayuntamiento de L'Escala también ha declinado hacer declaraciones.

“El yacimiento está abierto en estos momentos al público y se hacen las visitas con normalidad, se cerrará a las cinco de la tarde y mañana volverá a abrirse al público”, ha explicado un trabajador del yacimiento de Empúries. No es la primera vez que se alquila, han precisado desde las oficinas del conjunto histórico. Su página web publicita el alquiler del complejo arqueológico: “Se trata de un espacio óptimo para la realización de reportajes publicitarios, vídeos, anuncios, filmaciones y rodajes para cadenas de televisión, para el cine y similares”. Añade que la sede del Museo de Arqueología de Empúries tiene diferentes espacios aptos para la celebración de diversos actos y cita: “recepciones, congresos, seminarios, presentaciones….”. Para bodas no lo especifica. No concreta las tarifas del alquiler y para esa información remite a un correo electrónico de Cultura de la Generalitat y a un número de teléfono que esta mañana era atendido por una persona que indicaba que el horario de atención era entre semana. La página informa de la variación en los horarios de las visitas para el día de hoy.

En cualquier caso se trata del alquiler de un conjunto muy singular porque es el único yacimiento arqueológico de España en el que conviven los restos de una ciudad griega —Emporión— con otros de la ciudad romana —Emporiae— creada a inicios del siglo I aC sobre las estructuras de un campamento militar romano que databa del siglo anterior. En el balcón de mar, al sur de la bahía de Roses, el yacimiento es considerado por la Unesco como uno de los más bellos del mundo. El yacimiento tiene una exposición permanente que contiene los objetos recuperados en las excavaciones arqueológicas y actualmente tiene dos exposiciones temporales. Durante los meses centrales del verano acoge también conciertos y recitales poéticos.

El emprendedor Kimbal Musk se casó a principios de abril, según hizo público su hermano a Instagram. Divorciado y con tres hijos, contrajo matrimonio con Christiana Wyly, activista medioambiental.