El cine se echa a la calle en Madrid

Ayer, día más largo del año, dio comienzo de forma oficial el verano, y para celebrarlo, el Autocine (Isla de Java 2) se dejó impregnar por la estética setentera, la gomina, el cuero y la velocidad, proyectando la película Grease, que en septiembre cumplirá 40 años. Inauguraba así la instalación de unas hamacas, solo disponibles para los meses estivales, que podrán usar quienes acudan al recinto sin coche o, simplemente, prefieran dejarlo en el parking. Por entre cuatro y seis euros por persona, el público pudo contemplar, además de la película, un puñado de coches antiguos llevados para la ocasión. Para completar, unos food truck muy al estilo del Mel's Drive In, el bar en el que Sandy y Danny Zuko tienen su primera cita. Durante el resto del verano se podrán ver otros clásicos, como La princesa prometida o Reservoir Dogs.

La de este recinto es una de las muchas actividades de cine al aire libre que se ofrecen en la ciudad hasta que acabe el calor. La novedad de este año es que, además de en los espacios habituales, hay programación cinéfila en los 21 distritos de la ciudad, con iniciativas municipales y vecinales muy diversas.

La Casa Encedida reconvierte mañana su azotea en la Terraza Magnética para posicionarla, hasta el 26 de agosto, como "uno de los lugares más atrayentes de la capital" con películas (todos los sábados, por tres euros) y música en directo (los domingos, por cinco euros). Con motivo de la exposición retrospectiva sobre Gus Van Sant, icono del cine independiente, que estará en sala hasta el 16 septiembre, el ciclo de cine girará en torno a su figura. Por ello, comenzará con el preestreno internacional de su última película, No te preocupes, no llegará lejos a pie, además de un coloquio previo con el cineasta. Para el resto de días, Van Sant ha escogido un recorrido por la filmografía que más ha influido en su trabajo, como El árbol de la vida o 1080 Bruxelles.

Siendo la gentrificación uno de los temas más actuales a debatir en la capital, el Museo Reina Sofía, que se encuentra en el barrio de Embajadores, propone un ciclo de cine bajo el título Lavapiés, Lavapiés, quién te ha visto y quién te ve, que tratará de crear un diálogo con la historia del cine y con las personas que habitan en esta zona. Con acceso gratuito, desde 14 de julio al 25 de agosto, se podrá disfrutar de títulos clásicos como Domingos de Carnaval de Edgar Neville o El verdugo de Luis García Berlanga en la terraza del edificio Nouvel.

ampliar foto Proyecciones de verano en Cinema Usera el año pasado. Pedro Gato

El Palacio de Cibeles vuelve este año con la quinta edición de Cibeles de Cine, que comienza el próximo jueves y que durará hasta el 9 de septiembre. Todos los días de la semana, por un importe que varía entre cinco euros, el día del espectador, y seis, el resto de días, se podrá disfrutar de más de 90 títulos en versión original de películas clásicas y de culto, así como de éxitos de la temporada (La llamada, Campeones o Perfectos desconocidos).

La marca de bebidas Jameson ha okupado la terraza del ABC de Serrano para ofrecer, todos los domingos hasta el 29 de julio, películas y series del canal HBO, acompañados por unas espectaculares vistas de la ciudad, además de música, juegos y actividades "muy de los 90" como la Nintendo o el futbolín. La entrada, que asciende a 15 euros, incluye el acceso a la terraza, la proyección y un cóctel. Algunos de los títulos que podrán verse serán The Wizard of Lies, con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer, Fahrenheit 451 o el documental sobre Kurt Cobain, Last Days. Entre las series destacan Big Little Lies o Juego de Tronos, además de clásicas como Los Soprano o The Wire.

El Centro Cultural Conde Duque sacó a concurso la explotación de su cine de verano entre los meses de julio a septiembre y aún no ha sido asignado, por lo que no hay información al respecto de momento. No obstante, fuentes del Ayuntamiento afirman que "lo normal es que salga" y que se prevé para el 20 de julio y hasta el 9 septiembre. Algo parecido ocurre con el Fescinal, que se celebra en el Parque de la Bombilla, pero que este año también va con retraso en la adjudicación del espacio. Sin embargo, desde la organización, sí que confían en que en julio comiencen con las proyecciones.

Los barrios se vuelcan

La novedad indiscutible de este año es la numerosa oferta cinematográfica que se da en los diferentes barrios de Madrid, desde Villaverde, hasta Tetuán, sumando un total de 21 distritos participantes, con propuestas que entran en el programa del Ayuntamiento para el verano, además de algunas promovidas por los propios vecinos.

Las proyecciones en Villaverde comenzaron ayer con la nominada a Mejor película en 2017 Comanchería. Durante todos los jueves y viernes de los meses de junio y julio, el distrito propondrá una oferta de cine gratuito en el Parque de la Amistad, Parque Huerta del Obispo, Plaza de los Pinazo, Pistas Euskalduna y los centros culturales Marconi y Los Rosales en dos horarios: las 21.45 y las 22.15, dependiendo del día. Se podrán ver desde los títulos más actuales, como El autor o La librería; hasta las más familiares, por ejemplo Gru 3. Mi villano favorito o Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas.

ampliar foto Series en la terraza del ABC de Serrano. Jameson

La oferta del distrito Usera, bajo el sobrenombre Cinema Usera, no solo se limita a películas y documentales, como Coco o El silencio roto, sino que también propone talleres y música en directo, como el concierto tributo a Leonard Cohen. Además, desde la organización explican que suelen apostar por "la cultura de proximidad, seleccionando actividades que tengan que ver con el distrito". Se podrá disfrutar de este cine al aire libre gratuito en el descampado de la calle Primitiva Gañán desde hoy hasta el próximo 8 de septiembre.

En el céntrico barrio de Lavapiés la propuesta es algo diferente ya que se celebra, por 15º vez, la Muestra de Cine de Lavapiés desde hoy, con un concierto en el solar de la calle Embajadores 18, hasta el 1 de julio, que se clausura con la proyección de la película ganadora del Goya a Mejor Documental Muchos hijos, un mono y un castillo. El ciclo, que se celebrará tanto en plazas y parques como en espacios cerrados (por ejemplo en el Banco expropiado La Canica o La Ingobernable), girará en torno a tres temáticas: el feminismo, el barrio y la inmigración.

Siguiendo esta línea de reivindicación, el Solar Maravillas, situado en la calle Antonio Grilo número 8, proyectará y debatirá sobre 18 películas, como Selfie, el falso documental dirigido por Victor García León o El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. La actividad, que ya ha comenzado, finalizará el 31 de septiembre.

En la zona de Canillejas, las fiestas del barrio darán comienzo al cine de verano el 5 de julio con el musical La La Land. El acceso será totalmente gratuito y las películas se proyectaran en cuatro espacios: tres al aire libre (Parque Canillejas, Paseo de Ginebra y Plaza de San Cristóbal) y uno en recinto cerrado (Auditorio Parque El Paraíso). Se apostará por títulos independientes y, antes de comenzar el filme, se visualizará un corto en las sesiones de adultos o se celebrarán actividades de magia y animación para las familiares.

El barrio de Tetuán tiene una propuesta muy interesante porque, aparte de ofrecer películas comerciales, proyectará el 4 de agosto, en la Plaza de la Remonta, un filme de cine mudo de Charles Chaplin con música en directo a cargo del pianista Pedro Mariné. Las películas, que se emitirán hasta el 25 de agosto, van desde Mascotas y Animales fantásticos y dónde encontrarlos, hasta Kong, la isla calavera.

En el resto de distritos también hay espacios gestionados por el propio Ayuntamiento en los que se celebrará el cine de verano, como en el Mirador de Arganzuela, en la Plaza de Cristina Arce y Rocío Oña de Barajas o Auditorio del Parque de la Cuña Verde en Moratalaz. Para más información, consulta el descargable.