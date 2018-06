El desplome de las pasarelas de una corrala de Madrid atrapa a cinco vecinos

El derrumbe de cuatro pasarelas interiores de una corrala del centro de Madrid por causas aún no determinadas mantiene en sus domicilios a cinco vecinos que están siendo asistidos por los bomberos de la capital para salir de sus viviendas. El edificio, situado en el número 23 de la calle Santísima Trinidad, cerca de la parada de metro de Iglesia, se encuentra a unos 300 metros del bloque que el pasado 22 de mayo se desplomó causando la muerte de dos personas.

Según confirma una portavoz de Emergencias Madrid, en el derrumbe, registrado sobre las nueve de la mañana, no se han producido heridos, pero varios residentes en el inmueble han quedado atrapados en sus viviendas sin poder salir a la calle. En el momento en el que se ha desplomado la estructura del inmueble uno de los residentes, Eloy López, de 33 años, salía camino del trabajo y ha resultado ileso. Ha podido rescatar a la empleada de limpieza del bloque, según él mismo ha explicado a EL PAÍS. "Salía a las 8.45 a trabajar y he oído el sonido de un crujido, como de rotura de cristales", ha relatado López. "Al mirar hacia arriba he visto que han empezado a caer las pasarelas y me he tirado al suelo. En ese momento ni lo he pensado, pero, si salgo dos minutos más tarde, se me habría venido todo encima", ha detallado. El patio ha quedado lleno de escombros.

Al lugar se han desplazado siete unidades de bomberos para analizar en qué estado ha quedado la estructura del edificio y las causas que han motivado el derrumbe. En principio parece que el armazón del edificio no sufre daños importantes, pero tendrá que ser evaluado de forma detallada. Al lugar también han acudido efectivos del SAMUR Protección Civil que están de manera preventiva por si es necearía su intervención. El SAMUR social va a montar un centro de atención a los vecinos en el garaje de un convento cercano. Ahora están desescombrando el edificio a toda velocidad.

#IntervenciónMad han colapsado las 4 pasarelas de acceso que unen los pisos interiores con la caja de escalera en la c/ Santísima Trinidad 23 #Chamberí. Al lugar se han desplazado 7🚒 con sus respectivas dotaciones pic.twitter.com/DB55m293iW — Bomberos Madrid (@BomberosMad) June 19, 2018

Los cinco residentes que permanecen en el inmueble se encuentran bien de salud. Ahora los bomberos están estudiando la forma de rescatarlos, en concreto si los sacan de sus viviendas por auto escalas o, por el contrario, se puede emplear parte de la estructura del propio edificio.

Este derrumbe se produce semanas después de que se viniera abajo la estructura interna de un edificio en reforma que estaba siendo transformado en apartamentos en la calle General Martínez Campos, también en el distrito de Chamberí y a escasa distancia del derrumbamiento de hoy.