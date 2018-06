Yolanda Ibarrola es desde hace menos de un mes la nueva consejera de Justicia. Madrileña nacida en 1964, estudió Derecho en la Universidad Complutense. Ejerció durante años la abogacía en las jurisdicciones penal y civil. Ya estuvo al frente de una consejería (Justicia y Administraciones Públicas) en la VI legislatura de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón. Hasta la renuncia de la presidenta Cristina Cifuentes, era la directora general de Justicia.

Pregunta. ¿Cómo está la justicia en Madrid?

Respuesta. La Administración de Justicia goza de una buenísima salud. Cuando se pone en tela de juicio el estado de derecho y la separación de poderes, me resulta doloroso.

P. ¿Y la administración de justicia con minúsculas?

R. Esa es la parte que le corresponde a la Comunidad de Madrid. Es una administración que ha sufrido los rigores de la crisis económica como lo han sufrido todos los sectores. Esto ha supuesto que tengamos unas necesidades fruto de esa restricción presupuestaria. Cuando no hay dinero para todo, no se ahorra en no hacer una operación para una persona o en la educación de nuestros hijos. Estamos revertiendo esta situación.

P. Entonces, ¿cómo está la región en infraestructuras judiciales, dado que nos llegan muchas quejas del sector judicial?

R. La Comunidad de Madrid tiene 21 partidos judiciales. El principal es la capital, que tiene una entidad propia. En los 20 restantes hay diferencias. No es lo mismo Colmenar Viejo, que está fantástico, que Torrejón de Ardoz, que está muy mal. De hecho, ya estamos en ello. Cuando empezamos la legislatura en 2015 había un presupuesto para infraestructuras judiciales de 625.000 para modernizar y cuidar 335.000 metros cuadrados. En 2018, el presupuesto es de 19,7 millones de euros.

P. ¿Para cuándo una ciudad de la justicia en Madrid?

R. Cualquier operador jurídico lo quiere y lo desea. Que Madrid lo necesita, eso está en la mente de todos. Estamos a la esperando a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la primera sentencia que dio la razón a la Comunidad de Madrid.

P. ¿Tiene presupuesto el Gobierno regional para afrontarlo?

R. La inversión se dilata mucho en el tiempo. Se puede fraccionar el pago y tenemos edificios en propiedad con los que se podrían sufragar la construcción.

P. ¿Se perdió una oportunidad con el proyecto inicial al haberlo hecho tan faraónico?

R. Las decisiones corresponden al momento en el que se toman. Si no hubiéramos tenido una crisis de la magnitud que tuvimos, quizás ahora luciríamos unos edificios emblemáticos.

P. Cristina Cifuentes llevó el asunto a la fiscalía. ¿Cree que puede haber delitos?

R. No puedo pronunciarme. Para hacerlo tendría que conocer todo el expediente de licitación. Cuando la presidenta tomó esa decisión, alguna duda tendría.

P. ¿Cómo vivió la crisis del gobierno de Cifuentes?

R. Fue muy dolorosa. La conozco desde hace años. Siempre ha sido muy trabajadora. La caracteriza ante todo su empeño por sacar las cosas a mejor. He sentido que una persona que es muy válida y con un gran sentido del servicio público al final tuviera que dimitir por cuatro cosas que para otras personas no se las hubiera juzgado públicamente. La sanción ha sido dura.

P. ¿Qué le parece la nueva titular del Ministerio de Justicia?

R. Es una fiscal de la Audiencia Nacional. Quiero ver cómo comienza su andadura porque el cambio en el ministerio ha dejado paralizados algunos proyectos que teníamos pendientes. Quiero darle un tiempo antes de llamarle y recordárselos.

P. ¿Cuáles son?

R. Estábamos pendientes de firmar un convenio con los Ministerios de Interior y Justicia para crear oficinas judiciales en los siete centros penitenciarios de la región. Ya están implantadas en Estremera y Soto del Real y evitan que se desplacen los oficiales a realizar notificaciones, por lo que se ahorra tiempo y dinero al no haber esos desplazamientos.

P. ¿La región debería tener más juzgados?

R. Este año se ponen en funcionamiento 10 nuevos juzgados. Más que aumentar planta y crear nuevos juzgados, tenemos que volcarnos en ser muy eficaces en la gestión. Algunas cosas como evitar que haya suspensiones agilizan los procedimientos. Otras, como las cámaras de videoconferencia, ayudan mucho. Tenemos que sentarnos las Administraciones, tener una visión de futuro y modernizar la justicia.

P. Al quedar menos de un año de legislatura, ¿le dará tiempo a desarrollar todos los proyectos que tiene en marcha?

R. Queda casi una cuarta parte de la legislatura y aquí no se empieza de cero. Algunas no se concluirán, pero se iniciarán. Tenemos capacidad de asumir muchísimo trabajo hasta las elecciones.