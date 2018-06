Cerrados los huertos y la zona infantil del parque de Sant Martí por contaminación

c. b.

El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado preventivamente tres espacios del parque de Sant Martí porque ha descubierto que el subsuelo está contaminado con plomo y pesticidas. Se trata de la zona de la futura área para perros, el parque infantil y los huertos urbanos.

Cuando el consistorio construyó el parque, antes de 1992, no era obligatorio analizar el subsuelo. Y ha sido ahora, cuando sí es preceptivo, al preparar el futuro pipi can, cuando ha topado con la presencia de metales pesados e hidrocarburos, ha explicado este viernes el consejero técnico del distrito, Marc Andreu. También ha explicado que no hay un baremo concreto de niveles de contaminación, pero sí "índices de referencia" que han aconsejado el cierre preventivo. De 20 catas, solo se han encontrado niveles altos en los tres puntos citados.

Antiguamente la zona que hoy ocupa el parque eran campos de cultivo y también había una fábrica de tintes, justo dónde se habrá el pipi can. Los pesticidas encontrados debieron utilizarse en la zona agrícola, y hoy no estarían autorizados, ha detallado Andreu. Las catas se han hecho entre medio metro y un metro de profundidad, por lo que se desconoce si la contaminación afecta a los huertos. Las hortalizas también serán analizadas y en las tres zonas se sustituirá la tierra existente.