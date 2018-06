“El discurso de Sánchez ahora suena bien; hay que ver las acciones”

Marta Pascal (Vic, Barcelona, 1983) está intentando afianzarse como líder de la nueva Convergència con un discurso más pragmático que sus antecesores y pese a las presiones en sentido contrario que ejerce el expresident Carles Puigdemont y su entorno.

Pregunta. ¿Qué puede esperar Pedro Sánchez del PDeCAT?

Respuesta. Hicimos un voto instrumental en la moción de censura para sacar al PP. Estamos a la espera de que se concrete el discurso de Pedro Sánchez, en el que habló de diálogo y de conflicto político en Cataluña.

P. Pero usted dijo que su apoyo tenía “un precio muy alto”...

R. Se ha abierto una ventana de oportunidad. El camino será largo y lo miraremos con lupa. Suena bien el discurso de Sánchez, pero queremos ver sus acciones. Debería, por ejemplo, abordar la situación de los presos políticos y exiliados.

P. Su discurso cuadra poco con el de Quim Torra.

R. El independentismo no siempre se expresa de la misma manera. Soy la coordinadora de un partido independentista pero creo que hay que aprovechar ciertas oportunidades. Hay algunos que critican que regalemos los votos. Yo los votos se los regalo a quien sea para sacar de La Moncloa a los que apalizaron a los nuestros el 1-O y son cómplices de judicializar el procés.

P. Puigdemont defendía una abstención ante Sánchez y usted el sí. ¿Su victoria deja claro quién manda en el PDeCAT?

R. Hay un interés en buscar las divergencias. He hablado con mucha gente la última semana: con el grupo parlamentario, con Artur Mas, Puigdemont y Torra y yo no me veía actuando como cómplice de quienes habían hecho política contra Cataluña. Al final la dirección del partido decidió. Puigdemont es una figura de liderazgo moral en el procés.

P. ¿A quién debe llamar Sánchez si quiere negociar, a usted o a Puigdemont?

R. La cuestión no es a quién llama sino que le quede claro que somos un partido independentista y que no daremos pasos hacia atrás, si bien tenemos la oportunidad de resolver políticamente la cuestión catalana.

P. ¿Se puede seguir defendiendo la independencia unilateral y al mismo tiempo pedir diálogo?

R. Hay que hablar de todo. El 80% de la sociedad catalana está a favor del derecho a decidir. El PDeCAT es independentista pero estamos en una fase de resolver políticamente un asunto que hasta ahora no se había abordado así.

P. ¿No había nadie mejor que Torra para ejemplificar la diversidad en el independentismo?

R. A Torra se le ha juzgado injustamente por unos tuits y desde el mismo discurso de investidura ha pedido perdón a quienes se sintieran ofendidos. También ha hecho un ejercicio de situarse en qué quiere decir presidir la Generalitat. Hemos llegado a su nombre después de que la justicia impidiera que Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull pudieran asumir el cargo. En este caso, también por la negativa de la CUP. Estamos aquí para ayudarle y sus invitaciones a un diálogo sincero son un buen punto de partida.

P. ¿Qué errores ha cometido el independentismo?

R. Hubo errores en ambos lados y nosotros sí hemos hecho autocrítica. El hecho de fijarnos plazos para la independencia tensionó mucho la toma de decisiones. Hay que asumir que un proyecto tan importante no se puede hacer de un día para otro. Es evidente que hay cosas que no hemos hecho bien, porque en mi bolsillo no hay un DNI catalán. En el otro lado el error es que no se ha querido hablar y se dejó la solución a los tribunales. Vienen tiempos de mucha responsabilidad.

P. ¿Su partido es garantía de que Torra no repita esos errores?

R. El PDeCAT es garantía de que las cosas se harán bien y que se logrará el objetivo. Quiero poner en valor el trabajo de la legislatura anterior, que fue muy difícil. Y estoy segura que el nuevo Ejecutivo hará un gran trabajo.

P. El bloque Junts per Catalunya-ERC no tiene la mayoría absoluta. ¿Ve posible llegar a acuerdos con otras formaciones?

R. Esperamos contar con la CUP. Pero también tenemos que abrirnos a buscar pactos amplios, se pueden construir mayorías sólidas con otras formaciones</CF>, como el PSC o los comunes.

P. Dentro del nuevo Govern no hay ningún consejero cercano a la dirección del partido. Es más, hay personas que quieren que usted sea depuesta. ¿Tendrá capacidad de influencia?

R. Hay cuatro militantes del PDeCAT en el nuevo Govern y tienen mi confianza. No estaban en la primera línea del partido a nivel órganico pero vienen del mundo municipal, en su mayoría. Hay críticos, todo el mundo tiene derecho a opinar, eso sí, dentro de los canales indicados. La Asamblea de julio es una oportunidad para incluir otras sensibilidades.

P. ¿El PDeCAT debería ahora estar en la comisión parlamentaria de la reforma constitucional?

R. Estaremos donde se tengan que defender los intereses de los catalanes. Eso sí, estaremos defendiendo lo que creemos: Cataluña necesita un Estado propio.

P. ¿La Generalitat debería asistir a las reuniones del nuevo modelo de financiación autonómica?

R. Creo que el Govern no dejará sillas vacías en ningún sitio. Nuestros intereses hay que defenderlos, porque sino lo hacen otros. Se debe participar pero asumiendo que el programa acordado por Junts per Catalunya y ERC es deudor de un compromiso con los catalanes.