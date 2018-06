Notodofilmfest: 100 horas de cine en Matadero

Cineteca Matadero oferta este fin de semana más de 100 horas dedicadas al cine. Habrá proyecciones, talleres, coloquios, encuentros y hasta música en directo. Las actuaciones, la mayoría gratuitas, ponen el broche de oro a Notodofilmfest, el festival de cortos más popular de Internet. Esculpiendo en la memoria, de Rubén Seca, ha sido premiado en la gala de este jueves con 6.000 euros como el mejor trabajo de los 811 que se han presentado al festival.

En su 16 edición, Notodofilmfest contará también con un espacio para largometrajes y con la presencia de tres directoras de relieve en el panorama nacional. Abre el telón de la sala Azcona este viernes a las 19.00 Mi querida cofradía, galardonada con el premio del público en el Festival de Málaga de hace unas semanas. Su autora, la rondeña Marta Díaz, participará en un coloquio tras la película. A continuación, Elena Trapé presenta Las Distancias, mejor película en el Festival de Málaga, cuyo estreno absoluto está previsto para septiembre.

El domingo a las 18.30 será el turno para Clara Martínez-Lázaro y su equipo, que presentan su largometraje Hacerse mayor y otros problemas. Hay lugar también para la reminiscencia, ya que el festival proyecta el sábado a las 19.00 El Gran Lebowski, de Joel Coen, que cumple dos décadas. El sábado y el domingo de 16.00 a 18.00 se emitirán sin descanso los cortos nominados y aquellos que finalmente han resultado ganadores en las 19 categorías del concurso, que reparte 40.000 euros en premios. La entrada en la sala Azcona será gratuita también hasta completar aforo.

Fotograma de 'Esculpiendo la Memoria', un cortometraje de Rubén Seca.

Un maratón de cortos

"Notodofilmfest es sobre todo un gran maratón de cortos. Nació hace 16 años, cuando no había Internet, como una alternativa para la distribución convencional. Hoy se ha convertido en un espacio para cualquiera que se dedica al cine", subraya Álvaro Matías, director del festival. De hecho, no todo serán proyecciones. El sábado a mediodía, la actriz Laia Marull ofrecerá una master class junto al experto de este periódico Gregorio Belinchón. Por la tarde, directores como Lino Escalera (No sé decir adiós), Andrea Jaurrieta (Ana de día), Inés León (¿Qué te juegas?) y la propia Trapé analizarán la situación de la industria audiovisual española y las oportunidades que ofrece el sector.

El festival aspira a ser un espacio de encuentro entre profesionales y nuevos realizadores, la razoń por la que surgió hace más de tres lustros. La intención es intercambiar experiencias y conocimientos para crecer profesionalmente, por eso además de disfrutar de cortos y largometrajes, Notodofilmfest ofrece actividades formativas y de consultoría a jóvenes realizadores que quieren dar sus primeros pasos en el séptimo arte. Solo que, el festival, ya no es solo aquel lugar donde estos presentaban sus primeros trabajos para abrirse camino. "En los últimos años recibimos cortos de gente con bastante trayectoria que se adapta al formato y participa", reconoce Matías.