Per l’Horta inicia una campaña para convertir la ZAL en un corredor verde

La plataforma en defensa del territorio Per l'Horta y el colectivo Horta és futur. No a la ZAL han lanzado una campaña ciudadana para recuperar los 700.000 metros cuadrados de huerta expropiados hace 20 años en La Punta para alojar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. La asociación propone reconvertir este suelo en un corredor verde que conecte a través del antiguo cauce del río el parque fluvial del Turia con el parque de La Albufera.

El colectivo Horta és futur asegura que existen mejores lugares para ubicar la ZAL, como el puerto de Sagunt, y además su alternativa están en sintonía con las directrices de la Generalitat Valenciana si se tienen en cuenta la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, La Ley de Urbanismo y Paisaje (Lotup) o la recién aprobada ley de l'Horta.

"Hace falta una negociación política para conseguirlo", ha defendido Josep Gavaldá, de la plataforma Horta és futur, quien subraya que el desarrollo de las ciudades pasa por recuperar y convertir en un activo su patrimonio natural. Para ello ha pedido a las diferentes administraciones públicas que actúen en beneficio de la ciudad y no exclusivamente del puerto, que habría invertido unos 150 millones de euros en el desarrollo de una ZAl que ha estado paralizada durante años.

Las operaciones de expropiación de estos terrenos a partir de 1999 en la pedanía valenciana se hicieron sin consenso y decenas de propietarios de alquerías fueron expulsados de sus tierras tras la aprobación del plan especial de La Punta, recurrido, y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló, una sentencia ratificada en 2015 por el Tribunal Supremo.

Pep Trasancos, miembro de Per l'Horta, ha recordado que el nuevo plan especial de La Punta que lleva años tramitándose y que está previsto se apruebe esta legislatura, no cumple con el fallo del Supremo. Según el activista, el TSJ primero y el Supremo después obligaba a que el plan urbanístico se tramitara desde cero por lo que el suelo expropiado no puede considerarse suelo urbano sino suelo no urbanizable -así está en el PGOU de Valencia de 1988- por lo que se precisa una evaluación estratégica ambiental y no el informe medioambiental simplificado que se ha hecho.

La plataforma ciudadana está dispuesta a acudir a los tribunales de nuevo para recurrir un plan que, opinan, no respeta los fallos judiciales. En cualquier caso, la propuesta de la plataforma quiere ser una alternativa en positivo que beneficiará no solo zonas tan castigadas de Valencia como La Punta o Natzaret sino a todo el área metropolitana. "No podemos poner un polígono industrial al medio de esta transición", aseguran.