Pere Aragonès (ERC): “Si el sábado hay candidato, la semana que viene habrá pleno de investidura”

Pere Aragonès, adjunto a la presidencia de Esquerra Republicana, ha ssegurado que si este fin de semana, en la reunión que Carles Puigdemont ha convocado con los diputados del PDeCAT en Berlín, se decide el nombre de un candidato para presidir al Generalitat, la semana que viene habrá pleno de investidura. Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio: "Tenemos un acuerdo con Junts per Catalunya (JxCat) según el cual les corresponde a ellos elegir el presidente. Cuando haya un nombre sobre la mesa, tendrán el apoyo de ERC", ha declarado. "Si escogen a Puigdemont, a Sànchez, o a Turull... sabemos que el Tribunal Constitucional lo impedirá. Y lo que nos interesa es formar Gobierno lo antes posible". Sobre la posibilidad de que sea Elsa Artadi la elegida, Aragonès se ha mostrado conforme.

El día en que se cumplen seis meses del encarcelamiento de Oriol Junqueras, el diputado republicano ha recordado que el propio Junqueras, Romeva, Bassa y Forcadell, actualmente en prisión, están convencidos de que tiene que haber Gobierno ya: "Estamos preparados para ello para que no haya nuevas elecciones", ha insistido. "Hay que alejar el conflicto de los tribunales y llevarlo al terreno político y tendremos más instrumentos para conseguirlo si hay Gobierno. Reclamamos una negociación política. Será difícil, y no de un día para otro, pero no nos asustan los retos difíciles".

Según Aragonès, la aplicación del artículo 155 de la Constitución está afectando relativamente a la toma de decisiones. "A pesar del aumento de la burocratítzación por el 155, las finanzas de la Generalitat no son ningún problema. Tenemos una economía fuerte. Las predicciones que anunciaban la hecatombe no tenían fundamento y el tiempo nos ha dado la razón", ha sostenido Aragonès. Pero se ha preguntado: "Mientras no haya Gobierno formado, ¿qué posiciones debe tomar la representación catalana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?".

Aragonès ha asegurado también que la Generalitat no pagó el referéndum 1-O con fondos públicos. "No sé quién lo hizo, pero no se hizo con fondos públicos. En todo el control de facturas no hay constancia de que así fuera".

Jordi Sànchez, por un nuevo Gobierno

Por otro lado, el excandidato Jordi Sànchez, actualmente en prisión, declaró este martes en una entrevista por escrito desde la prisión de Soto del Real a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que Elsa Artadi podría ser la candidata a la presidencia. "Elsa Artadi es una mujer suficientemente capacitada y le auguro un largo recorrido político, sea o no sea ahora aspirante a la presidencia. Ella sabe que tiene todo mi apoyo”, dijo el presidente del grupo parlamentario de JxCat.

Sànchez también se ha mostrado convencido de que Carles Puigdemont no desperdiciará el mandato del 21-D: “Unas nuevas elecciones no nos aportarán nada de nuevo”. Además, Sànchez ha pedido a la CUP que salga de la “zona de comodidad” y arriesgue por la República.