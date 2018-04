Expedientado un profesor de Barcelona tras la queja de sus alumnos por comentarios discriminatorios

El profesor expedientado será el cabeza de lista de la nueva candidatura conjunta que presentarán los sindicatos CSIF y AMES para las próximas elecciones sindicales de la escuela catalana, que tendrán lugar en febrero de 2019. Las formaciones sindicales han asegurado que defenderán "la libertad de cátedra, la mejora de las condiciones laborales y el abono de las pagas extras pendientes desde 2012".

Actualmente, CSIF, que cuenta con unos 800 afiliados en la escuela catalana, tiene cuatro representantes sindicales en Tarragona (no está presente en las demás provincias de Cataluña) y no forma parte de la Mesa Sectorial de Educación. AMES, por su parte, no tiene ningún tipo de representación sindical y cuenta con unos 300 afiliados.