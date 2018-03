Serret apunta a Turull pero matiza que el candidato de momento es Jordi Sànchez

La exconsejera de la Generalitat, Meritxell Serret (ERC), ha apuntado esta mañana en una entrevista que el nombre que Junts per Catalunya tiene sobre la mesa para ser candidato a la investidura es Jordi Turull. Sin embargo, poco después, ha señalado en Twitter que ha sido un error suyo y que el candidato formal de Junts per Catalunya es Jordi Sànchez. "Ha sido una confusión mía, fruto de las publicaciones en la prensa", ha señalado Serret.

Serret ha hecho estas declaraciones en TV3, desde Bruselas, el mismo día en que el Supremo revisa las peticiones de Joaquim Forn y Jordi Sànchez para que les dejen en libertad. "Ayer JxCat puso sobre la mesa el nombre de Jordi Turull para ser investido, lo que creo que es buena noticia", ha explicado Serret. "Creo que la trayectoria de Jordi Turull lo avala por su convicción y valía personal".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha opinado que una candidatura de Turull a la investidura podría ser "teóricamente posible, pero no deseable", pues "no es plenamente libre" y "no es la mejor opción" hacer presidente a alguien que "lo primero que pensará al levantarse cada día es que tiene un juicio pendiente". En declaraciones a Onda Cero, Iceta ha admitido su "estupor y tristeza" ante el "intento de que hablemos mucho de cuestiones judiciales y legales, cuando lo que se está perdiendo es el sentido común. Hay que elegir president a alguien que pueda ejercer sin cortapisas y no dedicarse a preparar un juicio inminente".