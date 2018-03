Esquerra anuncia un pacto inminente para desbloquear la investidura

La víspera de que Jordi Sánchez comparezca en el Tribunal Supremo para determinar de manera definitiva si puede o no ser candidato al debate de investidura en Cataluña, Esquerra Republicana ha anunciado esta mañana que el acuerdo entre las fuerzas independentistas es inminente. "Deberían pasar cosas en los próximos días para no demorar más la investidura", ha asegurado esta mañana Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra, quien minutos después ha añadido: "Es cuestión de horas para que pueda haber novedades y cambios".

Sabrià ha restado importancia al rechazo de la CUP al pacto de gobierno alcanzado entre Junts per Catalunya y Esquerra y se ha mostrado convencido de que el pacto no se alargará. "No podemos esperar mucho más. Preferiríamos que el Govern se forme antes de Semana Santa que después", ha dicho Sabrià, sin querer entrar a valorar un candidato alternativo a Jordi Sànchez si, como se prevé, el Tribunal Supremo, le deniega la libertad.

"Mañana es un día clave", ha asegurado Sabrià. "Estamos pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas", ha insistido, sin querer dar ninguna pista más de por donde puede ir el acuerdo. Con la aritmética parlamentaria en la mano, los votos de la CUP son necesarios para investir al candidato independentista, pero los anticapitalistas han anunciado que se abstendrán y que sus bases acabarán definiendo la postura definitiva, en un proceso que no está acotado en el tiempo.

Ante este panorama, el desenlace solo pasaría por cualquiera de estos escenarios: o la CUP modifica su postura con cualquiera de las variantes posibles o Carles Puigdemont y Toni Comín, huidos en Bruselas, acaban renunciando a su escaño para que les sustituyan dos diputados y no hagan falta los votos de los anticapitalista en una segunda votación.

El independentismo tiene 70 escaños y sin los cuatro de la CUP se quedaría en 66, a los que hay que restar los dos de Puigdemont y Comín (64 en total), pues Oriol Junqueras y Jordi Sànchez sí podrían delegar el voto. El resto de formaciones de la Cámara suman 65.

La otra vía sería que los comunes modificasen también su posicionamiento, pero se antoja también altamente improbable, pues desde la campaña electoral vienen diciendo que nunca apoyarán a un candidato que cuente con el voto de Junts per Catalunya.