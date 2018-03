Torrent admite tramitar la ley que permite la investidura telemática

La Mesa del Parlament ha aprobado esta tarde iniciar la tramitación de la ley de la presidencia de la Generalitat para acabar con la obligatoriedad de que el candidato a la investidura esté presente en el pleno. De salir adelante la modificación, impulsada por Junts per Catalunya, también permitiría que el Govern pueda celebrar reuniones telemáticas.

Ambas modificaciones están hechas a la medida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, para mantener su figura política y abriría la puerta a investir un presidente sin que estuviera presente en la Cámara. De todas formas, se trata de un primer paso solamente y queda por ver si es solo un gesto para contentar a la CUP y atraerse su voto favorable a una investidura o va más allá.

El portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha anunciado esta mañana que el acuerdo entre las tres fuerzas independentistas para hacer posible la investidura se podía cerrar en cuestión de horas y que en ese plazo de tiempo habría "novedades".

El acuerdo de la Mesa ha contado con cuatro votos a favor (Junts per Catalunya y Esquerra) y tres en contra (Ciudadanos y el PSC). Los comunes, que no están representados en la Mesa, se han mostrado favorables al cambio, siempre que no se realizara por lectura única.

Sea como fuere, el acuerdo de la Mesa del Parlament vuelve a situar al órgano de gobierno de la Cámara catalana en el límite de la legalidad, pues los servicios jurídicos informaron hace unos días que esa reforma no puede llevarse a cabo por el procedimiento de urgencia y sin que se haya constituido un Govern. El informe, firmado por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, dejó claro que no podría admitirse a trámite la reforma de la ley si "la finalidad instrumental" fuera investir a Puigdemont, y también descartó el procedimiento de urgencia, como pretende Junts per Catalunya.

El informe jurídico advierte de que, en caso de que se desoyan sus recomendaciones, "podría llegar a inferir" en las medidas cautelares aprobadas por el Tribunal Constitucional el pasado 28 de enero, cuando se determinó que Puigdemont solo podría ser investido de manera presencial y con permiso del Tribunal Supremo. Ese escenario ya está descartado por el propio Puigdemont, pero, con todo, pretende seguir teniendo un protagonismo en la política catalana.

La propuesta para modificar la ley de la Presidencia presentada por Junts per Catalunya pretende cambiar por el procedimiento de lectura única el artículo 4.2 de esa ley e incluir un nuevo apartado en el artículo 35 para acabar con la obligatoriedad de que el candidato a la investidura esté presente en el pleno y permitir también que el Govern pueda celebrar reuniones telemáticas.

La iniciativa fue resgistrada por la lista de Puigdemont a primeros de febrero pero el presidente del Parlament la ha ido esquivando en sucesivas reuniones de la Mesa, hasta que este lunes ha dado luz verde. Las reticencias de Torrent radican en que el inicio de la tramitación de la reforma podría suponer un recurso del Gobierno del PP y su suspensión inmediata por el Tribunal Constitucional.