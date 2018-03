La emisora de cultura contemporánea de la radio pública española, Radio 3, celebra su fiesta anual el domingo con 11 horas de música en directo desde las doce del mediodía. Y no todo será pop nacional independiente, como se le suele reprochar a su programación habitual, sino que el cartel abarca un amplio espectro de música comprometida con la actualidad desde diversos géneros. Más de 20 artistas se repartirán por tramos en los dos auditorios principales de La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2).

En el Patio arranca el maratón musical bautizado hace años como La Radio Encendida, con la rumba catalana de La Pegatina, para seguir con el soul de Aurora & The Betrayers. Hasta las once de la noche, se podrá disfrutar ahí entre otras muchas cosas de aproximaciones al flamenco (Soleá Morente), con otras voces de mujer (Iseo, Tulsa…) o abanderados del indie, como Izal. Mientras, en el Auditorio, habrá electrónica (Digital 21), cabaré folk (Rodrigo Cuevas), y más mujeres audaces como Joana Serrat, Cintia Lund, o Soledad Vélez. Por la tarde, algunos de los locutores de Radio 3 ejercerán de DJs pin-chando las músicas que representan sus programas respectivos. La entrada al público es gratuita, pero hay que pasar antes a recoger una invitación por persona para asistir a tramos de dos horas. Las de Varry Brava, The Grooves, Los Nastys, Sidecars, The Limboos, Napoleón Solo, Niños Mutantes y La Habitación Roja son otras de las actuaciones previstas.

Prosigue Ellas Crean, que este fin de semana se expande por los bares de la ciudad. Hoy en el Moby Dick (21.00. 12 euros) estará Texxcoco que, por cierto, también participará en la fiesta de la radio. Mañana en el Bogui, (21.00. 15 euros) se celebra a Ella Fitzgerald con Ere Serrano & Estella Monk; habrá swing y negritud en el Marula (23.00. 6 euros) con Silvermoon Swing y canción de autor con Gema Hernández en Libertad 8 (21.00. 8 euros). El festival que pone en valor la creación de la mujeres en la música hace doblete el domingo en Clamores con la fuerza del blues de Susan Santos (21.00. 12 euros), precedida del jazz del quinteto de Lauren Henderson (17.00. 18 euros).

Arte sonoro e interactivo La Casa Encendida es también el escenario del festival In-Sonora, que hasta el próximo 25 de marzo muestra el trabajo de creadores sonoros experimentales. Podrá escucharse propuestas en torno al sonido y la interacción desde un punto de vista amplio y multidisciplinar a través de un programa de interés para el oído de todos los públicos. Hay actividades gratuitas y otras cuyo precio oscila entre los 3 y los 5 euros.

También es San Patricio este fin de semana, que se ha de celebrar con buena música y buena cerveza irlandesas. En Galileo Galilei, cuentan mañana (21.00. 10 euros) con Irish Treble, uno de los grupos españoles que mejor sabe reproducir e interpretar bailes irlandeses de taberna. Resulta curioso que mañana vuelva a Madrid (Mon. 21.00. 25 euros), el veterano grupo francés Gwendal, uno de los abanderados de la música celta desde los primeros años setenta.

Mañana sábado, el rock de trazo americano viene teñido de salvaje blues al Berlín (23.00. 20 euros) con el veterano Rick Estrin & The Nightcats, y arrimado a las canciones comprometidas pero igualmente salvajes a la Joy con el cantautor estadounidense JD McPherson (20.00. 25 euros). También hay hip hop con Chinese Man (La Riviera, hoy, 20.30. 22 euros), indie patrio con The New Raemon (But, mañana, 20.30. 15 euros) y folk portugués con Diabo a Sete (Galileo Galilei, domingo, 20.30. 12 euros).