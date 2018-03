De Badajoz a Madrid sin pisar Chicago

Mientras aguarda a la sesión de fotos, sus dedos dibujan escalas pentatónicas por el mástil. La extremeña Susan Santos (Badajoz, 1981) se ha traído la guitarra eléctrica, dice, como atrezo. Pero cuando uno ve cómo toca el instrumento, mudo sin amplificador, con la mirada perdida en algún escenario imaginario, sospecha que es una excusa y que le cuesta separarse de las seis cuerdas.

Esta artista tardía, que cierra el festival Gigantes del Blues en la sala Clamores el domingo que viene, se coló por la guitarra justo con la mayoría de edad. “Empecé tocando como todo el mundo. Con algunos acordes que me enseñaban repetía las canciones que escuchaba en la radio. Pero mi flechazo con el blues y el rock and roll llegó cuando me topé con un programa, casi de casualidad, en el que ponían temas de John Lee Hooker y otros clásicos. Sentí unas ganas irrefrenables de comprarme una guitarra eléctrica y empezar a crear esos sonidos”.

Hoy tiene más de una decena en casa (“son mi vicio”, confiesa), además de un dobro que se lleva a los conciertos. Tiene cuatro discos en el mercado y este año lanzará el quinto. Pero le ha costado casi una década volverse una imagen habitual sobre los escenarios. “En Badajoz trabajaba en una tienda de instrumentos e impartía clases de guitarra en una academia. Pero cuando me acercaba a los 30 años, decidí que era el momento de dedicarme en serio a la música. Tenía la sensación de que era mi última oportunidad”, recuerda Santos.

Empezó a ir a Madrid cada semana, a recorrerse salas y productoras. “Al principio no fue fácil. El blues, o mejor dicho la americana, que es lo que mejor define lo que yo hago, es un entorno muy masculino”, explica la artista, “notaba que iba siempre con la carga de montón de prejuicios a cuestas. Una chavala de apenas 30 años no casa mucho con la imagen tópica de un bluesman. En muchas salas ni siquiera me dieron el beneficio de la duda”.

Santos no cejó su empeño. Logró instalarse definitivamente en la capital cuando empezó a tocar para un programa de televisión y en una obra de teatro. Montó un trío con dos músicos (ella es voz y guitarra y la acompañan un bajista y un batería) y desde hace dos años no para de girar, dentro y fuera de España: Alemania, Bélgica e Italia son sus citas extranjeras en los próximos tres meses, por poner un ejemplo. Su música copa su tiempo, y ha tenido que dejar cualquier otra ocupación.

“Tengo suerte de poder dedicarme a esto, me siento afortunada”, reconoce Santos, cuya música ha evolucionado en este tiempo de un blues eléctrico canónico con denominación de Chicago a composiciones que dejan la puerta abierta a influencias como el swing o el country. “No me cierro a nada. Escucho desde música india a bossa nova. Lo que le define a cada uno es su manera de componer, no el estilo que toca”.