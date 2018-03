La ayuda a la compra de vivienda beneficiará a 99 municipios madrileños

Fuente: Padrón e Idealista.

Casi una centena de pequeñas localidades madrileñas se podrán beneficiar de la ayuda a la compra de vivienda para menores de 35 años. La subvención se podrá solicitar en los municipios de hasta 5.000 habitantes en los casos en que el precio de adquisición de la casa no sobrepase los 100.000 euros. La ayuda será del 20%, con un máximo de 10.800 euros. Además, los beneficiarios no podrán poseer otra vivienda y deberán tener unos ingresos anuales que no superen los 22.365,42 euros. Es decir, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

De las 99 localidades de la comunidad que cumplen el requisito, según el padrón publicado por la Comunidad en 2017 (si se tiene en cuenta el dato de 2014 del INE son 98), solo una veintena está en la zona de influencia de la capital. Es decir, a una distancia no superior a los 50 kilómetros y bien comunicadas con Madrid por carretera. Estas son precisamente las que pueden convertirse en las grandes beneficiadas de esta ayuda. “Es una medida original para evitar la despoblación de ciertas zonas, pero en la práctica se va a concentrar en las áreas alrededor de grandes ciudades como Madrid”, explica Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.

Si se analiza donde se sitúan estas localidades, las mejor comunicadas están cerca de las vías de conexión principales con la capital. Sobre todo, las autovías A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5. Eso sí, las que están más cerca de Madrid ya rondan los 5.000 habitantes y podrían superar esta barrera en breve. Esos son los casos de Moraleja de Enmedio (4.870 habitantes), Ajalvir (4.455) y Torrejón de Velasco (4.261), entre otros.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, vigente para el periodo 2018-2021, vuelve a incluir así una ayuda para la adquisición de vivienda. Lo hace algo más de una década después de que explotase la burbuja inmobiliaria. Para no caer en errores pasados e inflar los precios, el Gobierno limita la subvención a las localidades de menos de 5.000 habitantes para luchar contra la despoblación de las zonas rurales. Algo que algunos expertos consultados critican. “Es un error usar las políticas de vivienda para otros objetivos como la repoblación”, afirma José García Montalvo, catedrático en economía de la Universidad Pompeu Fabra.

La influencia del plan en Madrid 99 municipios. Hasta 99 municipios de la Comunidad de Madrid cumplen con el requisito de tener menos de 5.000 habitantes, según el padrón publicado por la Comunidad en 2017. Si se tienen en cuenta los datos del INE (de 2014), la lista de poblaciones que se pueden beneficiar de la ayuda del Gobierno se reduce a 98 localidades. Uno de cada cuatro jóvenes. Un 23,8% de la población de la Comunidad tiene entre 19 y 35 años, según los datos publicados en el INE. Si se segmenta por población, entre las 99 que tienen menos de 5.000 habitantes suman casi 27.000 de estos jóvenes. Esto es, un 2% del total de la población de esta edad que vive en Madrid. Aumento del precio de la vivienda. El precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid creció en el cuarto trimestre de 2017 un 6,9%, según los datos del Ministerio de Fomento. Este es el ritmo de crecimiento más fuerte desde antes de la crisis. Cofinanciación. El Gobierno ha incluido en el nuevo Plan Estatal de Vivienda la obligatoriedad de cofinanciación por parte de las comunidades autónomas. Hasta ahora, era optativo y Madrid fue una de las autonomías que no aportó en algunos ejercicios en el periodo 2013-2017. Fuentes de la Comunidad confirman que el Gobierno autonómico tratará esta cuestión en los próximos días.

Poca oferta

Los expertos señalan que son pocos los jóvenes que viven o quieren vivir en estas poblaciones como factor para que sea escaso el impacto de la ayuda. Según el INE, la ayuda llegará a uno de cada cuatro habitantes de la Comunidad de Madrid. Es decir, los que tienen entre 18 y 35 años. De estos, solo el 2% vive en los municipios con menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, con esta medida el Gobierno pretende cambiar esto y que haya jóvenes que se planteen vivir en estas zonas para paliar la pérdida de población.

Además, existe otro hándicap, según los expertos: en estas poblaciones existe una oferta inmobiliaria escasa. “En estas localidades pequeñas hay poca oferta de venta de casas porque aquí no llegó la burbuja del sector y no hay un stock acumulado al que dar salida”, asegura Encinar. Si se tienen en cuenta los anuncios de venta publicados en el portal idealista, en los 99 municipios que cumplen el requisito no llegan a los 4.000 anuncios.

Pese a ello, en las ciudades cercanas a Madrid estas ayudas sí pueden animar la demanda y, por consiguiente, la oferta. Ya sea de vivienda usada o de segunda mano, rehabilitada o de nueva promoción. “Esto va a adelantar la población de municipios que, por cercanía a Madrid, crecerían a medio-largo plazo”, sostiene el jefe de estudios de Idealista, a lo que añade: “Esto puede tener un efecto negativo para los accesos a la ciudad, porque serán personas que trabajen en la capital y meterán más presión en los accesos por carretera”.

El programa incluye otro cambio que afectará a esta subvención y a las del alquiler: la obligatoriedad de cofinanciación entre Estado y comunidades. Por cada 100 euros, el Estado aportará 70 y las autonomías los 30 restantes. Hasta ahora era opcional, pero con este nuevo programa las comunidades tendrán que aportar una parte o sus habitantes no se podrán beneficiar de la ayuda. De hecho, Madrid fue una de las tres comunidades que no aportaron en algún ejercicio entre 2013 y 2017. Fuentes del Gobierno autonómico confirman que esto se tratará en las próximas semanas.