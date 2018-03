Los sindicatos de la Ertzaintza amenazan con una huelga de “bajas médicas”

Tensión en la entrada del Parlamento vasco. Unos 200 agentes de la Ertzaintza, organizados en torno a los sindicatos ErNE, ELA y SIPE han pedido la dimisión esta mañana de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia y han increpado al lehendakari, Íñigo Urkullu, por lo que consideran un mal modelo policial que genera falta de seguridad de los agentes.

Los agentes han llegado a cortar el tráfico en la calle situada junto al Parlamento y se han vivido momentos de tensión fuera de la sede parlamentaria, junto a las vías del tranvía, cuando un cordón formado por sus compañeros ha tenido que contener a los agentes que se abalanzaban al grito de "Lehendakari, no te escondas" y "consejera dimisión". La Cámara celebra este jueves una sesión plenaria para denunciar esa falta de seguridad a la que aluden. Han advertido de que si no se solucionan esos problemas, el departamento se quedará en cuadro para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante eventuales problemas ya que van a proponer una huelga de bajas médicas entre los días 12 y 19 de marzo.

Durante esa semana, -el día 15 está prevista la celebración del partido de octavos de final de la Liga Europa entre el Athletic Club y el Olympique Marsella- los sindicatos instarán a los agentes a que, si no están en condiciones de ir al trabajo por situaciones de estrés u otros motivos, acudan a Osakidetza -el Servicio Vasco de salud- para pedir la baja. "Que no aguanten sin coger bajas si no están en condiciones de trabajar", ha manifestado el secretario general de ErNE Roberto Seijoo. También ha dicho que que esta medida fue secundada el martes en una asamblea celebrada por agentes de la Brigada Móvil y ha anunciado que esta protesta también se trasladará a los agentes de seguridad ciudadana. "Si antes del próximo día 9 no se sienta a negociar con los sindicatos comenzará una semana de salud", ha advertido.

Seijoo, ha reclamado al Departamento de Seguridad un proceso de negociación para acabar con el actual modelo policial que está provocando "indefensión" a los agentes en los operativos policiales, como el del pasado 22 de febrero durante los enfrentamientos entre hinchas del Spartak de Moscú y el Athletic Club en Bilbao. En el transcurso de dicho operativo falleció el ertzaina Inocencio Alonso García a consecuencia de una parada cardiorespiratoria, según los médicos provocado por una trombosis. Sin embargo no llegó a cargar contra quienes provocaban los disturbios, se desplomó nada más salir de la furgoneta, sin recibir ningún golpe. "Hay un modelo policial que está matando a los compañeros", ha denunciado, tras asegurar que desde que Beltrán de Heredia asumió su cargo ha habido "22 ertzainas heridos graves".

El representante de ErNE ha reclamado, además de cambios en el modelo policial, mayor formación para los agentes, más personal en los dispositivos y acabar con los problemas laborales del colectivo. Por su parte, el secretario de organización del sindicato SIPE, Juan Carlos Sainz, ha tachado de "inepta" a la consejera de Seguridad y ha denunciado que haya "derogado" medidas de seguridad para los agentes y que haya dejado a los ertzainas "sin vehículos policiales".