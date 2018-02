Soto del Real reclama una estación de Cercanías

Un millar de vecinos de la Sierra de Guadarrama se ha concentrado este domingo en Soto del Real para exigir al Ministerio de Fomento que amplíe la línea C-4 hasta Soto. Así lo contemplaba el plan de infraestructuras 2009-2015, pero de momento el tren solo llega hasta Colmenar Viejo. El objetivo de los municipios de la zona, en la que viven más de 30.000 personas, es que Fomento incluya la reivindicación en el próximo plan, que se presentará en marzo. Los alcaldes defienden que sería un proyecto “muy viable” porque la vía ya está construida y piden más implicación a la presidenta regional, Cristina Cifuentes (PP).

Los vecinos de la Sierra de Guadarrama han sido los últimos en sumarse a las reivindicaciones del Cercanías. Las constantes incidencias habían movilizado ya a los usuarios de diferentes líneas, como la C-3 (Aranjuez-Móstoles) y la C-2 y C-7 (Alcalá de Henares y Guadalajara). Los sindicatos también denuncian una falta de mantenimiento que ha sido reconocida por la propia consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo. El último plan de Fomento solo culminó cuatro de las 25 estaciones. Una de las que no se levantó fue la de Soto del Real. “No pedimos una estación para un pueblo pequeño. Soto es un punto neurálgico para una decena de municipios que en verano llegan a tener más de 90.000 habitantes. Pueblos que siguen creciendo desde que en 2009 Fomento hizo el compromiso”, ha defendido Juan Lobato (PSOE), alcalde de Soto del Real.

El regidor ha explicado que la red viaria para prolongar la línea está construida (la antigua línea ferroviaria hasta Burgos) y que en el municipio existen ya dos apeaderos listos para ser utilizados. “Es una inversión sencilla que costaría menos de 25 millones de euros. Solo hace falta la electrificación, que ya ha pasado todos los informes de impacto ambiental. Falta el último paso”, ha subrayado Lobato, respaldado por los alcaldes de El Boalo, El Molar, Manzanares el Real o Miraflores, entre otros, y el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. Las reivindicaciones, que han tenido un carácter festivo, comenzaron el sábado con diferentes talleres en Soto, una localidad al norte de la región con 8.500 habitantes.

Cifuentes, ausente

Durante la noche del sábado, un grupo de vecinos se encerraron en el Consistorio para realizar un acto informativo. El plato fuerte ha tenido lugar este domingo al mediodía con una concentración en la Plaza de la Villa, a las puertas del Ayuntamiento de Soto, que ha durado una hora. Han intervenido varios alcaldes y colectivos ciudadanos que, acompañados de música de charanga, han demandado una solución definitiva. “Fomento ha puesto varias excusas en los últimos años. Entre ellas, la crisis. Ahora, con tantos datos económicos positivos que anuncia el Gobierno, debe ser el momento de realizar la infraestructura”, ha insistido Lobato.

Los alcaldes han lamentado que Cifuentes, a la que habían invitado por carta a liderar la protesta, no haya asistido. “Fomento nos dijo que la Comunidad de Madrid iba a ser clave para decidir las actuaciones y ampliaciones de la red, por eso solicitamos el compromiso de la presidenta regional. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, pero tenemos esperanzas en que demande esta inversión”, ha subrayado Lobato. Los regidores también han criticado que la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, se reuniera el viernes en Guadalix de la Sierra con las direcciones municipales del PP en la zona para tratar el problema y que no haya acudido este domingo a una concentración que han calificado de institucional y no partidista.

“Hemos visibilizado un problema. Traer el tren hasta Soto no es ningún capricho, sino una necesidad ya comprometida. Lo que pedimos es que se lleve adelante porque no nos resignamos a que retiren el proyecto”, ha señalado Óscar Cerezal (Progresistas por Manzanares), alcalde de Manzanares el Real. En su opinión, los vecinos de la zona están “encerrados” en sus pueblos. “El transporte público por carretera es muy mejorable y la vía que nos une con la capital, la M-067, cada día sufre más problemas”, asegura. Cerezal sostiene que la estación de Soto sería una solución para los vecinos, “que tienen como hospital de referencia La Paz y trabajan en Madrid”. Y avanza: “Los Ayuntamientos anunciamos a Fomento que estábamos dispuestos a implementar los autobuses para llevar usuarios hasta Soto, lo que haría viable el proyecto de la estación”.