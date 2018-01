Los trenes de Cercanías sufren una incidencia grave de media al día

Cercanías ha comenzado el nuevo año como acabó el anterior: registrando más de una incidencia al día de media según su Twitter. Durante 2017, la cuenta notificó a los usuarios de sus diez líneas más de 450 averías y, en los seis primeros días de este año, ya se han contabilizado 14. “No son problemas aislados. Las averías y los retrasos han aumentado en los últimos años por la falta de inversión y mantenimiento”, señala Miguel Ángel Escolano, de UGT. Renfe sostiene que el año pasado el 96,3% de los 1.300 trayectos diarios se completaron con puntualidad.

El 1 de enero fue el día que registró más incidencias en lo que llevamos de 2018: hasta seis. Pasadas las 9.00, en la línea C-2 quedaba suprimido en la estación de El Pozo un tren con destino a Guadalajara por avería. El siguiente tren salió a las 9.25 desde Atocha. Luego la cuenta de Cercanías en Twitter comunicó otros cinco problemas: dos más en la línea a Guadalajara, otro tren con destino a Cercedilla, uno con salida en Chamartín y dirección a El Escorial y otro que cubría el trayecto desde Príncipe Pío a Chamartín. “Las incidencias se han intensificado un 40% en los seis últimos meses”, afirma Escolano. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, admitió hace unas semanas que las averías no eran un “problema puntual” y reconoció que, “seguramente", estaban motivadas por el deficiente mantenimiento denunciado por los sindicatos.

De las 450 incidencias notificadas por Cercanías el año pasado, más de una de medía al día, el mayor número, unas 150, corresponden a la C-2 y la C-7, las líneas de Alcalá de Henares y Guadalajara. En mayo, una decena de municipios de la zona crearon una plataforma para protestar por el deterioro del ferrocarril. Denunciaban incumplimientos de frecuencias, retrasos y averías constantes, una situación que no ha cambiado, asegura José Luis Blanco (PSOE), alcalde de Azuqueca de Henares. Renfe subraya que las incidencias no siempre son imputables a la compañía, que solo se encarga del mantenimiento de la maquinaria. “Los problemas también pueden deberse a causas en la infraestructura, que depende de Adif, a actos vandálicos, a la indisposición de viajeros y hasta a la meteorología”, informa un portavoz de Cercanías.

El servicio de Cercanías, en cifras El número de viajeros que transportó Cercanías en 2016 asciende a 232.885.000. De media, cada día toman un tren de este servicio 845.900 usuarios. La red ferroviaria de Cercanías en la región registró en 2017 más de 450 incidencias, según su cuenta oficial de Twitter. En los primeros seis días del nuevo año ya han llegado a 14. La puntualidad en 2017 llegó al 96,3%, según Renfe, medio punto menos que el año anterior. Un total de 10 líneas componen la red de Cercanías Madrid, que discurre por toda la región. La C-5 (238.623 viajeros diarios) es la línea más utilizada de Cercanías, seguida de la C-4 (217.515), C-2/C-8 (130.685), C-7 (101.466), C-3 (82.120), C-10 (56.028) y C-1 (19.463).

“Cercanías es el lejanías”

“Antes funcionaba de maravilla, pero el servicio se ha deteriorado en los últimos años. Cercanías se ha convertido en el lejanías. Hace meses que decidí ir en coche al trabajo: no puedo arriesgarme a llegar tarde”, explica Marta Pérez, que vive en Alcalá y hasta hace poco era una de las 845.900 personas que viajan cada día en tren, según datos de Renfe. “Al problema del mantenimiento se suma una falta generalizada de personal”, explica Escolano, de UGT. Según sus cálculos, las empresas privadas ponen a punto el 65% de los trenes (Cercanías cuenta con una flota de 280 vehículos). Renfe se encarga del 35% restante, “los más antiguos”, entre ellos el tren accidentado el 22 de diciembre en Alcalá, que causó 40 heridos. “Hay muchos trenes inmovilizados. A partir de cierto kilometraje necesitan una intervención, pero no hay operadores suficientes, por lo que muchas máquinas no están operativas”, insiste Escolano.

En los talleres de la compañía trabajan 450 técnicos. El sindicalista admite que serían necesarios otros 150: “Cada mañana tenemos que arrancar 245 vehículos. Si no se consigue ese número, los trenes salen con retraso y los horarios ya no se recuperan en toda la jornada”. La falta de maquinistas también supone un problema. En Madrid hay unos 700, un número similar al que existía hace cinco años. Y eso que, desde 2008, se están contratando nuevos profesionales, algo que no ocurría desde 1985. “Si aumentáramos un 10% la plantilla podríamos ofrecer una mayor frecuencia de trenes”, confirma Juan Carlos Aparicio, del Semaf, el sindicato de maquinistas ferroviarios. En su opinión, los problemas que arrastra Cercanías solo pueden solucionarse con nuevas inversiones. Renfe asegura que se sigue trabajando en el plan integral de mejoras de Cercanías 2015-2018, con un presupuesto de 1.500 millones de euros, y que para marzo está previsto que Fomento anuncie “un nuevo y ambicioso plan”.

El antiguo plan de Cercanías, correspondiente al período 2009-2015, tenía previsto construir 25 nuevas estaciones, pero solo se llegaron a levantar cuatro: Soto del Henares, Fuente de la Mora, Valdebebas y Mirasierra, aunque esta última sigue sin abrirse. El proyecto incluía la extensión de la red hasta, entre otros lugares, Algete y San Agustín del Guadalix, lo que beneficiaría a más de 300.000 madrileños. Nunca ocurrió y en abril de 2016 se unieron 15 municipios del norte de la región para pedir por carta al Ministerio de Fomento que se ampliara la red: Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Algete, San Agustín del Guadalix, Daganzo, El Molar, Cobeña, Fuente El Saz, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, Valdetorres de Jarama, Alalpardo-Valdeolmos, Valdepiélagos y Talamanca de Jarama. De momento, lo único que han conseguido es que la comisión de Fomento del Congreso aprobara, en septiembre de 2017 y con el voto en contra del PP, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a ampliar el servicio de Cercanías.