La FRAVM acusa al Consistorio de regularizar los pisos turísticos

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) acusa al Ayuntamiento de Madrid de intentar regularizar apartamentos de uso turístico en el distrito Centro “por la puerta de atrás” al suprimir el requisito de que habiliten accesos independientes. La Federación ha presentado un recurso potestativo de reposición contra este cambio, adoptado el pasado el pasado 23 de enero en la comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU), según indica esta agrupación vecinal en un comunicado.

La resolución, que regula como actividad terciaria los apartamentos que tengan uso turístico durante más de tres meses, indica que en el caso de que las viviendas de uso turístico (VUT) que no se extiendan al edificio entero, “no ha de requerirse acceso independiente ni exclusivo diferente del de las otras viviendas”.

El Ayuntamiento indica, en base a comentarios del Ministerio de Fomento, que el hecho de que la vivienda "sea usada de manera habitual o temporal" no tiene relevancia para los documentos de seguridad en caso de incendios y el de seguridad de utilización y accesibilidad por lo que "no será exigible una doble escalera o sectorización particular respecto al resto de las viviendas".

Asimismo la resolución, publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento (BOAM) el pasado 1 de febrero, señala que "respecto a las condiciones de habitabilidad que esta modalidad de alojamiento debe cumplir, serán las mismas que las de las de vivienda".

Desde el Ayuntamiento recalcan la medida "valiente" y "decidida" de regular los pisos turísticos para que no sea una "barra libre" porque sería una irresponsabilidad con la ciudad de Madrid, que generaría "un problema enorme a medio plazo". Fuentes municipales han indicado a Efe que el Consistorio está actuando en base a sus competencias para que a las viviendas que sean alquiladas más de tres meses se les exija "una licencia de accesibilidad".

"Lo del acceso independiente no debe ser un requisito para la VUT, sino pensado para un hotel", han subrayado las mismas fuentes de Urbanismo, que precisan que el uso de los pisos turísticos estará regulado por otros requisitos, como la posibilidad de implantarse en determinados barrios o establecer un porcentaje de equilibrio entre éstos y los residenciales. Por ello, han negado que estén regularizando esta materia "por la puerta de atrás". "Ahora mismo todas son ilegales, ahora todas tienen que tener licencia", han matizado las fuentes, que han precisado que las VUT serán sometidas a un régimen de inspecciones "igual que cualquier otra actividad terciaria".