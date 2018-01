No hay futuro sin niños

Euskadi no solo no rejuvenece, sino que envejece muy rápido. Sucede en el resto de Europa, -solo Francia presenta una tasa de fertilidad que permite el mantenimiento del actual volumen de población, es decir, la equivalente a dos hijas o hijos por mujer-, pero no tan rápido como en las tres provincias vascas. En este declive progresivo de la población en el viejo continente hay, sin embargo, grados. En Euskadi nacen unas 18.000 niñas y niños por año; la media de edad de maternidad es de 33,4 años y la tasa de fecundidad es de 1,39.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, los tres diputados generales y el presidente de la Asociación de Municipios vascos, Eudel, han firmado el Pacto por la Familia e Infancia con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias vascas y ayudar a remover los problemas económicos, sociales y laborales, que motivan las bajas tasas de natalidad.

La situación en el País Vasco está muy lejos de la francesa, pero también es sustancialmente peor que la del resto de la UE. En Irlanda la tasa de fertilidad es de 1,96, en Reino Unido y Suecia, algo superior a 1,8 hijos por mujer, en los Países Bajos están en 1,7 y con algo menos de 1,5 hijos por mujer se encuentran Alemania y la mayoría de los países que circundan el Mediterráneo.

El pacto suscrito este lunes se traducirá en medidas concretas durante el primer trimestre del año. Una de las ya anunciadas en el acto de firma es el aumento de 2 a 3 anualidades en las ayudas por la segunda hija o hijo, lo que supondrá una inversión adicional de hasta 5 millones de euros al año.

La UE considera este tipo de medidas un elemento clave para el desarrollo las políticas familiares, educativas y de igualdad de género. Las instituciones vascas van a centrarse en ayudas y servicios que favorezcan la igualdad de oportunidades y de movilidad social, faciliten los procesos de emancipación y transición a la edad adulta, apoyen a las familias con hijos, y faciliten el acceso de las mujeres al empleo remunerado y de calidad.

“Este Pacto responde a un reto de país y supone un compromiso público y reconoce la importancia de las familias como núcleo de relación humana, educación social, afectiva y comunitaria; apuesta por facilitar la realización de un proyecto familiar en las mejores condiciones de vida y se centra en el reto demográfico y la apuesta por la juventud, una prioridad compartida en nuestra visión de futuro de Euskadi” ha dicho el lehendakari.

Los principios que, según han confirmado los representantes institucionales, inspiran el pacto son el respeto, igualdad, reconocimiento, solidaridad y autonomía con respeto a la libertad de decisión y elección sobre el proyecto familiar; a los derechos de todos los miembros de la familia; la diversidad y tratamiento igualitario a los diferentes tipos de familia; la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y la corresponsabilidad.

Partidos, sindicatos, ayuntamientos y asociaciones han hecho aportaciones que ahondan en el reconocimiento del papel de la familia como agente de solidaridad generacional; en el reconocimiento de la familia como transmisora de los valores de libertad, solidaridad, respeto, tolerancia, igualdad, pluralidad, participación y convivencia; y en la solidaridad con las familias en situaciones de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión, dentro de un contexto de autonomía de todas y todos con el fin de fomentar su pleno desarrollo personal dentro del ámbito familiar.