Consulta abierta para tratar la salud mental adolescente

No es un chaval de muchas palabras, pero sonríe cómplice cuando la psiquiatra de la Fundación Sant Pere Claver, Assumpció Soriano, le ayuda a componer el discurso. Se llama Diego, tiene 13 años y cursa primero de ESO. Hace un año que cruzó por primera vez las puertas del centro de día de salud mental infantojuvenil de la fundación, en el distrito de Sants-Montjuïc. Fue Neus, la educadora de su casal, la que le recomendó que visitase la Consulta Jove que tiene la entidad, una puerta abierta a los adolescentes para tratar su salud mental. “Tenía problemas en el cole. Cuando un niño me buscaba, me ponía muy nervioso”, explica Diego. Soriano concreta que los problemas de agresividad de este niño en la escuela han mejorado mucho desde la primera visita. Después de unas sesiones en la Consulta Jove, Soriano y su equipo optaron por incorporarlo al centro de día para tratar su caso. “Aquí Assum me ayuda a resolver los problemas. Siempre tenía la cabeza en los problemas que me pasaban fuera”, agrega el joven.

Varias décadas de experiencia en la atención directa a la salud mental les reveló a los profesionales de Sant Pere Claver que estaban llegando “tarde” a los adolescentes. Los problemas de salud mental entre los jóvenes aumentaban y el sistema no alcanzaba a prevenirlos. “Nos dimos cuenta de que estábamos llegando un poco tarde, cuando había habido un delito o una patología de salud mental”, admite Soriano. Y de esas carencias detectadas salió el proyecto Consulta Jove, un dispositivo de acceso gratuito, confidencial y sin cita previa para que los adolescentes de entre 12 y 21 años tengan un lugar de confianza donde explicar su situación o malestar emocional. “Queríamos adelantarnos. La consulta Jove es un dispositivo preventivo y de detección precoz”, insiste la psiquiatra del servicio. En los dos años que llevan en funcionamiento —abre solo los miércoles por la tarde—, el equipo ha atendido a un centenar de menores.

La problemática con la que se ha encontrado el equipo de la consulta Jove es muy heterogéneo. “Los chavales vienen con una sensación de un malestar interno. Detrás de la palabra “estoy agobiado” puede haber ansiedad, claustrofobia, depresión”, apunta la psiquiatra. Soriano advierte de que no se pueden minimizar estas emociones. “A veces, las cosas de la edad, o sea, la crisis de la adolescencia, puede entorpecer mucho el tirar adelante”, apunta. Los expertos señalan que el 50% de los trastornos mentales debutan en la adolescencia, así que abordarlos de forma precoz evita problemas futuros más complejos.

“Hay que tener cuidado con lo de minimizar los problemas de los adolescentes porque tienen poca experiencia de la gravedad de sus propios actos”, explica la psiquiatra de la Fundación Sant Pere Claver. “Como no tiene suficiente experiencia para ver la gravedad de lo que puede hacer, a veces puede hacer cosas que se le vayan de las manos, con lo cual, la gravedad es relativa”, argumenta.

En la Consulta Jove, los profesionales dan un espacio de confianza al adolescente para que se abra y exprese sus emociones. A través de una serie de sesiones terapéuticas, Soriano se encarga de diagnosticar al paciente, si es el caso, y derivarlo al servicio más apropiado, desde un centro de día hasta un ingreso hospitalario, en las situaciones más graves. “El dar una escucha en esos momentos de crisis adolescente es muy importante y tiene una rentabilidad social increíble para evitar problemas más adelante”.

Tras los últimos datos del informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) sobre la salud mental en la ciudad, el Ayuntamiento ha decidido replicar el modelo de la consulta Jove en cuatro barrios de Barcelona. La prevalencia de mala salud mental entre las chicas de 15 años pasó del 5,3% en 2012 al 12,3% en 2016. Según el informe de la ASPB, los menores atendidos en centros de salud mental infanto-juvenil, aumentó un 127% entre 2002 y 2016, último año del que se dispone cifras (12.385 menores visitados). Los profesionales advierten de que la mala salud mental juvenil está muy vinculada a la situación psocioeconómica de su familia y su entorno.