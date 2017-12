Elecciones en Cataluña, últimas noticias de la campaña en directo

EL PAÍS

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de que mezclar el deporte con la política "suena a regímenes no democráticos" y ha invitado al Barcelona a centrarse en jugar al fútbol y no "jugar a la política". En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, durante el acto de conmemoración de la aprobación de la Constitución, el presidente gallego argumentó que en regímenes no democráticos "el poder utilizaba el deporte para mantenerse en el poder, pero hoy no tiene ningún sentido".

Además, señaló que "hay cantidad de aficionados del Barça que no son de Barcelona y que no entienden exactamente lo que está haciendo el Barça en este momento (...) Espero que el Barça, que juega tan bien al fútbol, no se dedique a jugar a la política, porque si juega a la política la verdad es que juega fatal".