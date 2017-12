El juez ve indicios de delito en el chat policial contra Carmena

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha acordado continuar las diligencias previas con relación al denominado ‘caso del chat policial’, iniciadas por una denuncia por amenazas presentada en el Juzgado de Guardia por parte de uno de los agentes que formaban parte del mismo.

El magistrado considera, tras tomar declaración a los investigados, que existen indicios de la supuesta comisión de un delito de odio y otro de injurias. No obstante, entiende que no se dan las condiciones para acordar la medida cautelar de orden de protección solicitada por el denunciante.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42, Juan José Escalonilla, interrogó ayer a los tres agentes de la Policía Municipal de Madrid que están siendo investigando por amenazas a un compañero suyo. Este denunció mensajes ofensivos contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; a favor del nazismo y en contra de los inmigrantes. Las acusaciones, ejercidas por el Ayuntamiento y Comisiones Obreras (CC OO), creen que también se tiene que investigar a los funcionarios por un delito de injurias y por otro de delito de odio.

Según varios letrados, ayer los funcionarios contestaron a casi todas las preguntas y se mostraron “tranquilos, aunque algo asustados”. Argumentaron que se trataba de un chat privado entre compañeros y que sus comentarios no tenían mayor trascendencia. Una vez terminada la toma de declaración, el juez hizo una vistilla para interrogar a los agentes por las medidas cautelares solicitadas por el policía denunciante del contenido del chat, cuyo alias es Ronin 47. Fuentes jurídicas explicaron que el fiscal no apoyó la orden de alejamiento pedida por Ronin 47 al entender que no existe riesgo para su persona.

Los agentes entregaron el pasado 22 de noviembre sus armas reglamentarias. Además, el Ayuntamiento de Madrid les suspendió de funciones y les prohibió el acceso a dependencias municipales así como la consulta de las bases de datos del Consistorio. Entre estas se encuentra el padrón de vecinos y de vehículos.

El Ayuntamiento informa que de momento mantiene la escolta de los dos agentes de Comisiones Obreras, el secretario del sindicato en la Policía Municipal, Emiliano Herrero, y Ronin 47.