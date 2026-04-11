Luis Bustos: “¿La canción que suena en bucle en mi cabeza? ‘Meeercadona, Meeeeercadona...”

El historietista acaba de publicar el cómic ‘Meseta’, un ‘road trip’ nocturno a través de la España vaciada

El historietista Luis Bustos (Madrid, 1973) acaba de publicar el cómic Meseta (Astiberri), un road trip nocturno a través de la España vaciada donde se cruzan el thriller político, el terror y la fantasía.

¿Es la meseta castellana nuestro Lejano Oeste nacional? Considero el mítico Oeste americano como un espacio indómito y salvaje forjador de leyendas mientras que la meseta peninsular funciona más como un territorio psicológico, con una gran carga alegórica que ha alimentado durante siglos nuestro acervo cultural.

¿Qué aporta en blanco y negro frente al color? Me siento muy cómodo trabajando en blanco y negro (con ocasional introducción del bitono). Especialmente en Meseta, un libro que pide ese acabado expresionista, duro y tremendista. Imágenes que remiten a José Val del Omar o las pinturas negras de Goya y que, con ese juego de claroscuros, pretenden ser evocadoras y atmosféricas.

¿Cuándo supo que se dedicaría al cómic? Lo cierto es que no hubo un momento concreto, pues como le pasa a muchos otros autores, el fluir de los proyectos te conduce a la profesionalización y cuando llevas tiempo y un buen número de libros publicados, asumes que es tu profesión y te desenvuelves en ella con soltura.

¿Con qué tres adjetivos definiría la viñeta perfecta? Lo maravilloso del cómic es que no hay una viñeta perfecta. Las hay preciosas, con significado o simplemente rutinarias que dan paso a otras más impactantes. Es un medio narrativo en el que el autor debe modular cada una de ellas para que la lectura en su conjunto fluya y atrape al lector.

¿Cuál es la mejor crítica que ha recibido? Recientemente la de una lectora que no había leído jamás una “novela gráfica adulta” y había sentido la necesidad de recomendarla y expresar lo mucho que le había gustado. Espero que siga leyendo cómics.

¿Y la más extravagante? Generalmente me fascinan las que te descolocan con una interpretación personal que no había previsto y que en ocasiones, enriquecen la obra aportando detalles que ni siquiera uno mismo es consciente que estaban ahí. Son como un diálogo entre autor y lector.

¿Qué historietista poco conocido/a en nuestro país recomendaría? Clara Soriano es una autora que se ha prodigado poco debido a la precariedad de la profesión, pero sus trabajos siempre han tenido un gusto maravilloso por lo costumbrista. Tiene un ojo increíble para retratar escenas cotidianas y sus personajes transmiten calidez y cercanía.

¿Cuál ha sido el último libro que le ha gustado? Mundo espejo, de William Gibson. Hacía muchísimos años que no le leía desde aquella trilogía cyberpunk que empezó con Neuromante. Este no es de ciencia ficción pero transmite modernidad y le toma el pulso a la sociedad actual.

¿El que tiene abierto ahora mismo en la mesilla de noche? La princesa prometida, de William Goldman. Siempre me ha gustado la película de Rob Reiner (con guion del propio Goldman) y, creo que por ello, nunca me atreví a leer el libro. Error, me está encantando.

¿Uno que no pudo terminar? El señor de los anillos, de Tolkien. Me quedé a la mitad del segundo libro y jamás he sentido la necesidad de volver a retomarlo.

¿Qué película ha visto más veces? Probablemente una de estas tres: Con faldas y a lo loco, Sneakers y Blade Runner.

¿La última serie que vio del tirón? Devs, de Alex Garland. Y terminé con la sensación de que 40 años atrás esta serie de ocho horas se podría haber contado en hora y media. En general (y con honrosas excepciones), no aguanto las series.

Si tuviese que usar una canción o una pieza musical como autorretrato, ¿cuál sería? Es imposible reducirme en una sola canción pero diré que me pone de buen humor Outdoor Miner, de Wire, en su versión extendida que aparecía en el single de 7 minutos.

¿La que suena en bucle en su cabeza? La de Mercadona [procede a tararear “Meeercadona, Meeeeercadona...”].

¿En qué museo se quedaría a vivir? En los museos no se puede vivir, no tienes derecho a cocina y el propietario no te permite cambiar los muebles.

¿Qué suceso histórico admira más? Voy a proyectarme en el futuro y diré que el día que Donald Trump ya no esté con nosotros. O como dirían en redes sociales “Se ha subido a un árbol”, “Ha doblado la servilleta” o “Ahora mira las flores desde abajo”.

¿Qué encargo no aceptaría jamás? Cualquier encargo en el que detrás esté la extrema derecha.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? Los selfis, hacer turismo y las hamburguesas gourmet.

De no haberse dedicado al cómic le habría gustado ser... Buena pregunta…