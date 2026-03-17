Diecinueve novelas gráficas para celebrar el Día del Cómic de 2026

Redactores de EL PAÍS, críticos y estudiosos recomiendan una selección de historietas para disfrutar a lo largo de la jornada oficial dedicada al noveno arte

La primera vez que el Ministerio de Cultura preguntó a los españoles qué leían, la respuesta menos frecuente fue “tebeos”. En la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales de 2002-2003, solo el 1,5% de los aficionados a la lectura había disfrutado de alguna novela gráfica. Menos que teatro, o poesía. Desde entonces, sin embargo, versos y artes escénicas apenas se movieron. Las novelas gráficas, en cambio, despegaron: una vez soltado los lastres de tantos años de sombras y estereotipos, su relevancia se ha disparado hasta el 12% de la población lectora, según los datos más recientes, de 2024-2025. Y creciendo. Como su presencia en el mercado, en la sociedad e incluso en las instituciones. La Dirección General del Libro ya ha sumado el Cómic a su nombre, y el noveno arte se ha merecido su propio día anual, hoy 17 de marzo. La cuarta edición de esta celebración incluye eventos, exposiciones y charlas en todo el país, a los que aquí se añade una lista de recomendaciones. Para celebrar el cómic, nada mejor que leerlo.

Portada de 'La venus de los tacones', de Luis Alberto de Cuenca y Laura Pérez Vernetti.

La venus de los tacones

Luis Alberto de Cuenca y Laura Pérez Vernetti

Visor, 2025. 112 páginas. 22 euros.

Si mezclas a una gran creadora de cómics, como Laura Pérez Vernetti, con un inmenso poeta, como Luis Alberto de Cuenca, obtendrás 112 páginas de poesía gráfica sensual y estimulante. El universo del cómic saca lo mejor de la poesía y el erotismo cuando se transforma en viñetas, en blanco y negro, donde el deseo se viste con tacones. La poesía gráfica se abre camino y ajusta sus versos a las cartelas. En este libro hay 23 poemas inolvidables, que celebran mitos clásicos y evocan sueños cotidianos, donde la pasión se dibuja con ligas, tacones afilados, corpiños o guantes largos. Un libro donde cada trazo son besos profundos y caricias delicadas que envuelven en llamas a los lectores.

Por Ana Merino.

Portada de 'Encías quemadas', de Natalia Velarde.

Encías quemadas

Natalia Velarde

Reservoir Books, 2025. 192 páginas. 24,9 euros.

Curtida en el fanzine, Natalia Velarde debuta en el terreno largo alucinándonos con este cómic poético y visceral sobre el duelo, la creación y las dudas existenciales. Entre la Alicia de Lewis Caroll, Taniguchi y los tebeos que leía la autora durante su infancia en Venezuela, nos lleva por un expresivo y apabullante viaje físico y emocional de la mano de una criatura de cuerpo de perro y cabeza humana.

Por Laura Barrachina.

Portada de 'Macarras interseculares', de Iñaki Domínguez y Marina Cochet.

Macarras interseculares

Iñaki Domínguez y Marina Cochet

Astiberri, 2025. 160 páginas. 20 euros

El periodista, escritor y antropólogo Iñaki Domínguez lleva tantos años buceando en el lado salvaje de la vida que, a la hora de narrar las aventuras y desventuras del lumpen nacional, ya parece hacerlo en primera persona. Este libro es un recorrido apasionante por una fauna madrileña que, desde los sesenta, se dedica a dar palos o recibirlos, a matar o morir, a pinchar o pincharse, al margen de lo que uno podría entender por el orden social. Para adaptarla al cómic, tal colección de delincuentes necesitaba de un trazo y un pulso narrativos adecuados y Marina Cochet demuestra estar a la altura del reto. Una obra trepidante y divertidísima para conocer un Madrid muy distinto al que enseñan a los turistas del trolley.

Por Aitor Marín.

Portada del primer tomo de 'Starman', de James Robinson, Tony Harris y Wade von Grawbadger.

Starman

James Robinson y Tony Harris

Panini, 2025. 448 páginas (el primer tomo). 50 euros.

Starman es puro cómic de superhéroes del mejor estilo: el que no se avergüenza de serlo pero, al mismo tiempo, hace avanzar el género, sus códigos, su mitología y su iconografía. Esta larga etapa de James Robinson en la colección comienza asesinando al personaje con capa antes asentado en DC para narrar una historia de legado superheroico con saltos en el tiempo y mucha imaginación donde la ciudad ficticia es un personaje más. ¿Qué significa ser un héroe? ¿De dónde viene ponerse un traje vistoso y luchar contra villanos extraños? ¿Cómo se construyen las mitologías? Este tebeo, al que en su día hicieron sombra Sandman y el nacimiento de Vértigo, es todo lo que debería ser un cómic de este tipo. Y, pese a estar escrito en 1994, es más moderno que mucho de lo que ha venido después.

Por Eneko Ruiz Jiménez

Portada de 'El disturbio eterno', de Joe Sacco.

El disturbio eterno

Joe Sacco

Reservoir Books, 2025. 144 páginas. 22,9 euros

Joe Sacco está obsesionado con los conflictos que una y otra vez enfrentan a países, a personas en un mismo territorio, o a familiares en un contexto de guerra civil. Ilustrador y periodista, testigo en primera persona, lleva años explicando en sensacionales reportajes gráficos la tenebrosa suerte de la población en Palestina, Grozni, Sarajevo o Bagdad. En El disturbio eterno le toca el turno a un episodio de violencia política entre hindús y musulmanes en el estado indio de Uttar Pradesh. Allí, Sacco habla con todo tipo de gente ―campesinas, líderes políticos, cabecillas locales, periodistas de la zona, guerrilleros enamorados de la violencia― y su rigor periodístico refleja lo que es inherente a toda guerra: las fake news, el dolor y un resentimiento colectivo tan helador que, incluso en los más cálidos días de vida, todo lo empaña.

Por Mar Padilla.

Portada de 'Rosa', de Alfonso Casas.

Rosa

Alfonso Casas

Random, 2025. 152 páginas. 22,95 euros

Las madres también mueren. Como todos. Los hijos lo saben, pero aun así no hay forma de que estén preparados. “Pude presentarte a algunos de mis monstruos, pero a este no podías conocerle. Apareció en escena cuando tú ya te habías ido”, le escribe Alfonso Casas a Rosa, cuando su progenitora ya no está. A ella, y al duelo del propio autor, está dedicado este cómic, uno de los homenajes más dulces, crudos y humanos que se pueda dibujar en un momento así.

Por Tommaso Koch

Portada del primer número de 'Absolute Wonder Woman', de Kelly Thompson y Hayden Sherman.

Absolute Wonder Woman

Kelly Thompson y Hayden Sherman

Panini, 2025. 40 páginas. 2,5 euros (el primer número)

Wonder Woman fue creada como personaje de cómic en 1941 por Clan Marston y H.G. Peter. Hija de diosas y amazonas, es enviada al mundo patriarcal como su digna representante con el propósito de transformar el denominado en sus páginas “mundo del hombre”, feminismo mediante; un mandato que le ha costado mantener a lo largo de su periplo editorial y audiovisual durante los siglos XX y principios del XXI.

La cuarta ola feminista acontecida durante esta última década ha propiciado, entre otros factores, la reformulación de la superheroína desde coordenadas eminentemente feministas. Este es el caso de Absolute Wonder Woman, guionizada por Kelly Thompson y dibujada por Hayden Sherman, una apuesta por la superheroína desde una ética y estética inspiradas por diosas, hechiceras y amazonas, y con la brujería, tradicionalmente codificada como villanía en el universo de ficción de Wonder Woman, resignificada como aspecto (super)heroico y feminista.

Por Elisa McCausland

Portada de 'El diario del demonio', de Park Kun-woong.

El diario del demonio

Park Kun-Woong

Tengu, 2026. 400 páginas. 36,4 euros.

En la línea de sus anteriores obras, Kun-Woong se acerca a la historia coreana para dar voz a las víctimas en algunos de los momentos más terribles que ha sufrido su pueblo, añadiendo una componente fantástico que permite profundas reflexiones, pero que en este caso logra un impacto en el lector absolutamente brutal. El estilo infantil del niño demonio que da nombre a la obra crea un diario veraz donde el trazo ingenuo que narra atrocidades sin fin refleja perfectamente la espantosa capacidad depredadora del ser humano. Una obra que no da concesiones al lector, produciendo una sensación angustiosa, fijando en la memoria imágenes del horror que logran transmitir esa denuncia inapelable de la guerra y sus consecuencias.

Por Álvaro Pons y Noelia Ibarra Rius

Portada de 'El año en que fuimos reyes', de Javier de Isusi.

El año en que fuimos reyes (I)

Javier de Isusi

Astiberri, 2025. 312 páginas. 29 euros.

El primer tomo de este díptico te cautivará por el gesto delicado de las acuarelas que fabrican los dibujos y la evocación coral de la juventud buscando su camino. Javier de Isusi construye en la ciudad de Babilo un tiempo misterioso donde el ingenio de los protagonistas, Emma, Yul, Sam e Ignatz, dialoga con una sociedad contradictoria y efervescente. Todo se fragua en un piso compartido, con unas vidas que disfrutan de la amistad más genuina, en un tiempo de aprendizaje en el que estudian esquinismo y observan los secretos de la ciudad y sus edificios. Aquí habitan los sueños, el presentimiento de los fantasmas y la imaginación como un pálpito amarillo de melodías universales.

Por Ana Merino

Portada de 'Meseta', de Luis Bustos.

Meseta

Luis Bustos

Astiberri, 2026. 136 páginas. 18 euros

Tres desconocidos, un coche y un trayecto prohibido entre Barcelona y Madrid. Este es el punto de partida del nuevo trabajo de Luis Bustos, maestro bicolor del thriller político (y distópico) de nuestro país. El dibujante y guionista imagina un país confinado, en alerta, donde el poder y su violencia se esconden en siniestros locales de carretera en los que los extraños rituales cumplen un importante papel para mantener el orden establecido.

Por Laura Barrachina

Portada de 'Mientras sea verano', de Marina Velasco Marta.

Mientras sea verano

Marina Velasco Marta

Salamandra Graphic, 2025. 216 páginas. 24,95 euros

Para el aprendizaje de la vida, un verano en un pueblo puede valer más que una carrera o un máster. A Almajadilla, la localidad que se inventa Marina Velasco Marta para su novela gráfica Mientras sea verano, Berta llega con todas las ganas para trabajar durante unas semanas de monitora en un albergue. Allí, en ese territorio mínimo, la chica se encontrará con oportunidades que jamás habría tenido en la gran ciudad. ¿Por ejemplo? Acercarse a las tradiciones de la cultura popular, integrarse en esa línea inmemorial de la transmisión femenina del conocimiento o, mejor quizás, forjar una relación de amistad con alguien de una generación anterior a la suya. En compañía de Fina, Berta emprenderá un viaje interior en busca de algo que había perdido de vista en el barullo de su vida urbanita: la capacidad de quererse tal y como es.

Por Silvia Hernando

Portada de 'Las guerras de Lucas', de Laurent Hopman y Renaud Roche.

Las guerras de Lucas 1 y 2

Laurent Hopman y Renaud Roche

Norma, 2024. 208 páginas. 29,5 euros.

Se ha escrito y dicho de todo sobre Star Wars, su rodaje y lo que significó su estreno para el mundo del cine, pero nunca se ha narrado de esta manera, con tanto gusto. Esta biografía no autorizada de George Lucas y el detrás de las cámaras de la trilogía de La Guerra de las galaxias (el tercer tomo está en camino) es a veces una divertidísima narración sobre las bambalinas de Hollywood, y la gestión del dinero, y en otros momentos un impactante drama sobre los problemas de un director que no sabe cómo gestionar su vida con su obra, y dedicar tiempo de calidad a su mujer. También es una oportunidad para conocer algunas de las anécdotas más locas entre los actores de R2-D2 y C3PO o el accidente que casi acaba con la vida de Mark Hamill, o volverse a sorprender por la arrasadora personalidad de Harrison Ford. Y todo creado desde Francia, en formato de clásica novela gráfica, y ampliamente documentado por el periodista Laurent Hopman. Una lectura rapidísima que, por cierto, también es apta para quienes sientan indiferencia por esta galaxia muy muy lejana.

Por Eneko Ruiz Jiménez

Portada de 'La conserje de los grandes almacenes', de Tsuchika Nishimura.

La conserje de los grandes almacenes

Tsuchika Nishimura

Salamandra, 2025. 288 páginas. 23,95 euros.

En tiempos de desenfreno y loca prisa hacia ninguna parte, Nishimura ofrece un espacio de tranquilidad y reflexión, un lugar donde las ganas de aprender y mejorar no son motivo de mofa, sino de admiración. Ese lugar son los grandes almacenes Hokkyoku, donde Akino empieza a trabajar un buen día y donde, con una genuina sonrisa en la boca, se esmera en resolver las más surrealistas demandas de su muy estrafalaria clientela. Porque la concurrencia que desfila por los pasillos está formada por circunspectos elefantes, ciervas la mar de elegantes y caimanes ensimismados en su pantalla de móvil. Una retahíla de maravillosos animales que, en un trazo lleno de sutileza, recuerdan a los humanos que están en peligro de extinción.

Por Mar Padilla

Portada de 'Bruma', de Martín López Lam.

Bruma

Martín López Lam

Aristas, 2025. 208 páginas. 23,5 euros.

Las páginas que dan comienzo a Bruma solo contienen colores, círculos desenfocados y líneas. Queda claro que el lector se halla ante algo distinto. La primera impresión se mantiene incluso cuando arranca la historia: habla de tres niños que tratan de sobrevivir en medio de los escombros de una civilización derrumbada. Y lo cuenta con pocas palabras y un notable despliegue visual, de atmósfera y recursos narrativos. Así, al final, queda la certeza de haber leído una obra originalísima. Y de que ha merecido la pena.

Por Tommaso Koch

Portada de 'La mujer como lo humano', de Ulli Lust.

La mujer como lo humano. Al principio de la historia

Ulli Lust

Garbuix Books, 2026. 256 páginas. 28,95 euros

Ulli Lust nos regala una nueva mirada sobre los orígenes de la humanidad en la que las mujeres son las protagonistas. Investiga, en este cómic de no ficción, lo que significa ser mujer como parte de una genealogía de representación histórica donde lo femenino ha tenido poca presencia en los espacios de poder jerárquico. Ella misma dibuja la perspectiva de su infancia y explica la manera en la que aprendió a diferenciarse de los chicos. Reflexiona sobre el peso de la educación en un internado de monjas católicas, y lo que significó crecer siendo mujer en su época y en su contexto familiar. Un cómic cuidadosamente documentado que dialoga con la búsqueda de lo femenino en la prehistoria para sumarle al pasado más remoto la voz de las mujeres.

Por Ana Merino

Portada de 'En vela', de Ana Penyas.

En vela

Ana Penyas

Salamandra Graphic, 2025. 164 páginas. 25,95 euros

Ana Penyas se mete en nuestras camas y, a partir de los problemas aparentemente íntimos y personales con el sueño, nos muestra la raíz social y colectiva del insomnio. Experta en poner la lupa sobre historias pequeñas para hablar de las grandes, como en Estamos todas bien y Todo bajo el sol, la valenciana ahora se ha vuelto más oscura en este cómic coral que encierra una crítica al sistema laboral y social, a la atomización y manipulación de las pantallas.

Por Laura Barrachina

Portada de 'Consumida', de Alison Bechdel.

Consumida

Alison Bechdel

Reservoir Books, 2025. 272 páginas. 24,9 euros

Una granja ecológica, lesbianas entradas en años, nuevas sexualidades, poliamor, análisis de lo queer…. Este es el cómic que espantará a todos los que dicen que ahora todo es woke. Pero lo mejor de Alison Bechdel es que se toma su mundo y sus paranoias a risa. La vuelta de la escritora puede no ser tan redonda como su recordado Fun Home, pero saber leer el mundo, y a sí misma, con tanto sentido del humor, hace de esta obra una pieza clave para los tiempos que corren. Ella se creía muy moderna cuando era joven, pero ahora plantea una lucha generacional con los nuevos tiempos y también con quienes han heredado su obra. Una autoficción con mucha alma que hará que el lector quiera formar parte de esta comuna de amigos rozando la tercera edad, y a quienes todavía les queda mucho mundo por descubrir.

Por Eneko Ruiz Jiménez

Portada de 'Peppino Impastato. La sátira contra la mafia', de Lelio Bonaccorso y Marco Rizzo.

Peppino Impastato. La sátira contra la mafia

Marco Rizzo y Lelio Bonaccorso

Liana, 2025. 112 páginas. 22 euros.

La risa es una de las armas más poderosa contra el abuso, y a Peppino Impastato lo mataron por hacer un programa satírico en la radio contra la Cosa Nostra de Palermo y contra el alcalde de Cinisi, su pueblo, en permanentes affari mafiosi con la primera. Y eso explica este álbum, con trazos de alegría mediterránea que, a su vez, iluminan la tenebrosa red de negocios y favores que la mafia va hilando pacientemente en cada hogar siciliano, hasta ahogar a muchas humildes familias en sus sangrientos hilos. Leyendo esta biografía nos sumamos a la celebración de la vida de Impastato y a la denuncia de su muerte, el 9 de mayo de 1978 a manos de la Cosa Nostra, exactamente el mismo día que Aldo Moro murió asesinado a manos de las Brigadas Rojas.

Por Mar Padilla

Portada de 'Brunilda en La Plata', de Genís Rigol.

Brunilda en La Plata

Genís Rigol

Apa Apa, 2025. 160 páginas. 22,9 euros.

El anodino Norman, ni él sabe cómo, tiene una cita con Brunilda para cenar en La Plata. Hasta aquí, muy en resumidas cuentas, la trama del cómic. Que, por otro lado, probablemente sea lo de menos. Porque alrededor del argumento central, Rigol despliega un poderío narrativo, de reflexiones y recursos visuales a la altura de pocos, más impactante aun para un artista que propone su primer tebeo largo. El teatro y la vida, la página en blanco y la obsesión, lo absurdo y la fama. El fracaso. El triunfo. Como el que siente el lector ante obras así.

Por Tommaso Koch