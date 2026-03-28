Carolina Sarmiento: “Somos un animal que solo sobrevive en comunidad, cuidándonos”

La última novela de la escritora, ‘Las fronteras’, imagina un mundo despojado de la mitad de su población

Entre el thriller y la distopía, Las fronteras (Siruela), la última novela de Carolina Sarmiento (Oviedo, 1981), sigue durante 24 horas a un guarda que vela por el cumplimiento del proyecto para salvar un mundo en colapso: una transición hacia lo salvaje que pasa por despoblar al planeta de la mitad de la humanidad.

Ante el colapso ecológico, en Las fronteras imagina un mundo despojado de la mitad de su población. ¿Hemos llegado las personas demasiado lejos en nuestra relación con la naturaleza? De manera global sí, la estamos arrasando, pero si vamos a lo individual hay muchísimas personas e instituciones que la protegen.

El título del libro alude a los límites de la existencia humana. ¿Dónde traza usted esa línea divisoria? En las decisiones que separan la civilización de la barbarie. Se trata de mantener nuestra esencia como especie: somos un animal que solo sobrevive en comunidad, cuidándonos.

¿Qué libro la convirtió en lectora? Matilda o Momo, no me decido.

¿Y en escritora? Fui consciente por primera vez de la técnica narrativa con la estructura de Crónica de una muerte anunciada, pero para mí escribir fue la prolongación de las cartas, los diarios y los juegos de infancia.

¿Cuál es la mejor crítica que ha recibido? Una reciente, Julio Llamazares dijo en la presentación de Las fronteras que la novela es “una ventolera onírica que te arrastra”

¿Y la peor? Una mujer me achacó muy ofendida en un club de lectura que no era justo cómo retrataba a las monjas en Tarada. Fue incómodo, pero también clarificador.

¿Qué libro tiene ahora mismo en su mesilla de noche? La nube púrpura, de M. P. Shiel. Estoy deslumbrada.

¿Uno que no lograra terminar? Cien años de soledad.

¿Cuál es la librería más bonita del mundo? Paradiso, en Gijón.

¿Qué canción usaría como autorretrato? Hasta la raíz, de Natalia Lafourcade.

¿Cuál suena en bucle en su cabeza? Desde hace un mes Arcoíris, de De Fem.

¿La película que más veces ha visto? El libro de la selva.

¿Un estreno reciente que le encantara? Slackers, se estrenó en el último FICX.

¿Cuál fue la última serie que vio del tirón? Hace tiempo que dejé de ver series, durante el día no puedo y de noche me provocan ansiedad e insomnio. Creo que la última que vi completa fue Fariña.

¿En qué museo se quedaría a vivir? En el Evaristo Valle, en Gijón. Además de obra pictórica y escultórica incluye palacio, un jardín precioso, una colección de conchas y un gabinete de curiosidades.

¿Tiene algún placer culpable en materia cultural? ¿Vale el fútbol? El fútbol.

¿Qué trabajo no aceptaría jamás? Controladora aérea, la liaría parda.

¿Cuál es su acontecimiento histórico favorito? La Revolución de los Claveles.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? La lealtad.

De no haberse dedicado a la escritura, le habría gustado ser… Fotógrafa.