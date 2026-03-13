El amor, más allá del enamoramiento

La palabra amor suena bien en todos los idiomas, porque nombra un sentimiento esencial ligado a nuestra idea de felicidad. Pero el amor no es un regalo de los dioses, por más que se le represente como un caprichoso Cupido, sino un misterio insondable, un propósito de largo alcance que exige grandes esfuerzos. Un impulso complejo que el filósofo británico John Armstrong analiza en casi todas sus vertientes en su libro Los requisitos del amor. Una filosofía de la intimidad, salpicado con ejemplos de la literatura universal, de la pintura, la música y hasta la ciencia y la política. Armstrong se confiesa, con todo, un perdedor en la batalla por conquistar el amor duradero, lo que no le impide estudiar su fisonomía al detalle.

El libro, dividido en 22 breves capítulos, empieza analizando la visión romántica, ejemplificada en personajes literarios como Romeo y Julieta, abrasados por una pasión que permanece siempre en la fase del enamoramiento. Trágicamente muertos, su amor no se adentra nunca en el menos literario espacio de la convivencia. Pero, alega el autor, “el amor verdadero es aquel que perdura y resiste los embates que toda relación prolongada acarrea de forma inevitable”. Armstrong coincide con Wittgenstein en que no hay definición válida para este sentimiento sobre el que parece girar el mundo. Y aun aceptando, como plantea la psicología evolutiva, que forma parte de nuestra herencia genética, que es fruto de la evolución, nuestro filósofo subraya que es una emoción modelada por la historia.

Para demostrarlo repasa la influencia que han tenido en nuestra cultura obras como El banquete, de Platón, que pone en boca de Aristófanes, el relato de un mito esencial del amor, que ha dado pie a la idea de que todos tenemos un alma gemela “una media naranja”, esperándonos para completarnos y hacernos felices. Los humanos eran criaturas redondas con dos caras, cuatro piernas y cuatro brazos, pero su soberbia decidió a Zeus a dividirlos, cortándoles por la mitad. Pero encontrar a nuestra pareja ideal “no garantiza en absoluto que el amor florezca”, apunta el autor.

El anhelo de amor está ligado a nuestra condición de seres aislados y sociales a un tiempo, ansiosos por reconocernos en el aprecio y la ternura que nos brinda el amado. Lo que ocurre es que nuestros modelos de amor se configuran en la infancia, como acertadamente señaló Freud. Y esos modelos pueden incorporar ciertas patologías, como comprobó en su experiencia clínica el psicoanalista estadounidense Edmund Bergler a mediados del siglo pasado. De forma que llegó a la conclusión de que el enamoramiento puede estar guiado, nos dice Armstrong “por fuerzas inconscientes que nos llevan a apegarnos a alguien con quien, como un adicto, podemos experimentar una y otra vez el placer de la autodestrucción”.

En cuanto a la sexualidad, también plantea problemas. Si bien es verdad que el amor se materializa en el deseo sexual, sexo y amor son ámbitos distintos de nuestro ser. Y esta divergencia encierra una cierta incoherencia en la naturaleza humana porque el ideal amoroso se enfrenta a la dificultad de controlar el impulso sexual. Armstrong considera también que el Cristianismo es el que más importancia ha otorgado en Occidente al amor. E incluso dedica abundantes elogios a San Pablo, cuya primera Epístola a los Corintios constituye “uno de los documentos centrales de la historia occidental del amor”, dice, porque la tesis del apóstol es que “amar es interpretar a otra persona con caridad”.