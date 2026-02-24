Una lección magistral sobre las razones vitales y políticas del Derecho

Juan de Mairena, el personaje creado por Antonio Machado, venía a decir que había dos maneras ideales de concebir la enseñanza. Por un lado, estaría la Escuela Superior de Sabiduría Popular; por otro, la Escuela Popular de Sabiduría Superior. Rafael Sánchez Ferlosio, con su habitual sorna, describió a la primera como un populismo caro y a la segunda como un elitismo barato. Tanto Ferlosio como Antonio Machado —vía Mairena— preferían la Escuela Popular de Sabiduría Superior a la Escuela Superior de Sabiduría Popular.

En Elogio del Derecho, Víctor Ferreres, profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se une a la estirpe de Machado, Mairena y Ferlosio y rechaza la pedantería inocua del populismo caro para abrazar las virtudes del elitismo barato. Se propone así enseñar en qué consiste el Derecho, que es, precisamente, un artefacto de sabiduría superior porque aspira a algo de una ambición tan noble como desmedida: modificar racionalmente la conducta de los seres humanos. Y se propone hacerlo mediante las herramientas de la enseñanza popular. Es decir, la conversación, el viejo, horizontal y mundano ejercicio de intercambiar palabras.

Ferreres se imagina el diálogo entre un veterano profesor y dos jóvenes estudiantes a punto de empezar a estudiar Derecho. A Ferreres le interesa partir de la plausibilidad de las ideas más elementales que tienen esos dos jóvenes acerca del fenómeno jurídico para terminar persuadiendo al lector —y a esos dos jóvenes— de las ideas más complejas acerca de ese mismo fenómeno. En lugar de desdeñar la ignorancia curiosa de quienes se acercan casi desde cero al Derecho, Ferreres la asume como el necesario punto en común a partir del cual empezar a construir conocimiento.

Ofrece así un viaje inteligible, pedagógico y exhaustivo que va de las ideas más intuitivas acerca del Derecho a las ideas más contraintuitivas, aquellas que suelen dejar perpleja a la gente de a pie. ¿Es la presunción de inocencia un mero incordio técnico o la piedra basal de todo el Derecho penal? ¿Cómo puede llamársele democracia a un sistema en que un puñado de jueces tiene la última palabra sobre cuáles son las leyes válidas? ¿Cómo están relacionadas las indemnizaciones por accidentes con la justificación de los impuestos? ¿Por qué leyes que limitan las condiciones de los contratos son la herramienta que garantiza que esos mismos contratos sean realmente libres? Ferreres va desbrozando el camino pregunta a pregunta, problema a problema, inquietud tras inquietud. Con paciencia, con precisión, con virtud.

Sin embargo, como el propio título del libro indica, Ferreres no se conforma con explicar el Derecho. Quiere hacer algo más. Quiere elogiarlo. Aunque no siempre es obvio, ni explícito, en qué consiste su alabanza. Hay que alzar la vista y observar Elogio del Derecho a vista de pájaro. Para ilustrar su alabanza, recordaré una vieja leyenda prusiana del siglo XVIII. Érase una vez un rey prusiano, Federico el Grande, que estaba terriblemente irritado porque un molino de viento estorbaba las vistas de su palacio en Potsdam. El molinero en cuestión se negaba a vender o a derribar su molino. El rey lo amenazó: puedo quitarte el molino por la fuerza. A lo que el molinero respondió: sí, majestad, pero aún hay jueces en Berlín. El molinero confiaba en que, por encima de la fuerza, estaba el Derecho. Los tiempos de Trump —trasunto posmoderno de un rey prusiano— son tiempos propicios para recordarnos que el Derecho es quizás la última esperanza para protegernos contra las arbitrariedades y caprichos de los tiranos con fuerza. ¿Quedan aún jueces en Berlín? Ferreres viene a decir que sí. Ojalá tenga razón.

De lo que sí podemos estar seguros, y Elogio del Derecho lo demuestra, es de que aún hay profesores en Barcelona. Concretamente, de la Escuela Popular de Sabiduría Superior.