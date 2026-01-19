Jan Martínez Ahrens: “El mundo no solo hay que entenderlo y explicarlo: hay que cambiarlo”

El director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, durante la presentación del encuentro con Bill Gates en el Museo del Prado, evento que inaugura el 50º aniversario del diario.

El director de EL PAÍS ha inaugurado los actos de celebración del 50º aniversario de este diario con un encuentro en Madrid con Bill Gates, presidente de la Fundación Gates y cofundador de Microsoft

“Un periodismo honrado, riguroso y que busca la verdad”, en sintonía con la cooperación y la solidaridad con los países en vía de desarrollo. Así definió el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, la labor del diario en el primer gran evento de su 50º aniversario, que contó con la presencia del filántropo, multimillonario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, este lunes en Madrid. “Les damos las gracias por acompañarnos en los 50 años de EL PAÍS. Gracias por su lucha con los más desfavorecidos”, resaltó Martínez Ahrens durante su discurso de bienvenida, en el Museo del Prado, cuyo patronato ha apoyado este encuentro al que han asistido cerca de 400 personas, entre suscriptores, periodistas y líderes de sectores de cooperación en España.

“Cinco décadas después, somos el primer periódico en lengua española del mundo porque los lectores confían”, dijo el director del diario, fundado el 4 de mayo de 1976 y que hoy cuenta con más de 450.000 suscriptores y una comunidad de 27 millones de seguidores en redes sociales.

Martínez Ahrens ha comenzado su intervención extendiendo sus condolencias a los familiares de los al menos 40 fallecidos y decenas de heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado domingo.

La idea de que el éxito, más allá del beneficio económico, implica la obligación de mejorar la sociedad y comprometerse con el progreso, hace que Bill Gates sea para nosotros una figura especialmente cercana y admirada Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS

A continuación, el director ha destacado la trayectoria del filántropo estadounidense, desde su aporte a la revolución digital del siglo XX hasta su liderazgo en la Fundación Gates. “Alguien que siendo poseedor de una inmensa fortuna nunca perdió de vista su compromiso con los más desfavorecidos”, ha reconocido Martínez Ahrens, que ha mencionado el rol clave de la fundación en la lucha contra enfermedades en el Sur Global. “Esa coherencia con los valores, esa idea de que el éxito, más allá del beneficio económico, implica la obligación de mejorar la sociedad y comprometerse con el progreso, hacen que Bill Gates sea para nosotros una figura especialmente cercana y admirada”, añadió.

Un instante del encuentro con el cofundador de Microsoft y presidente de la Fundación Gates, Bill Gates, en el Museo del Prado. El evento se enmarca en los actos de celebración del 50º aniversario de la fundación de EL PAÍS. Pablo Monge

“En estos tiempos confusos en los que todo parece tambalearse, en los que crece la guerra, en los que la solidaridad internacional es tan escasa, Bill Gates se mantiene en sus valores”, ha dicho sobre el que fuera el hombre más rico del mundo y que en 2025 anunció que dedicará su fortuna, 200.000 millones de dólares (171.609 millones de euros) a causas humanitarias en las dos próximas décadas. Bill Gates “ha pasado la mayor parte de su vida mirando hacia adelante, tratando de cambiar un futuro que considera que no está grabado en piedra”, agregó Martínez Ahrens, haciendo un paralelismo entre el trabajo del filántropo y el anhelo diario del EL PAÍS: “El mundo no solo hay que entenderlo y explicarlo: hay que cambiarlo”.

En estos tiempos confusos en los que todo parece tambalearse, en los que crece la guerra, en los que la solidaridad internacional es tan escasa, Bill Gates se mantiene en sus valores Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS

Además, ha destacado el trabajo de Planeta Futuro, la sección de desarrollo sostenible y salud global de EL PAÍS que recibe apoyo de la Fundación Gates. “Es un referente de la prensa en español sobre asuntos que afectan a millones de personas en el Sur Global: Habla de lo que casi nadie habla y va a lugares que casi no frecuenta el periodismo occidental”, aseguró. Planeta Futuro cuenta con una red de colaboradores y alianzas periodísticas en África, América Latina, Asia y otras regiones. Ana Carbajosa, la directora de esta sección, ha moderado la conversación con Gates, centrada en temas como el futuro de la ayuda al desarrollo, los retos de la salud global y las posibilidades que ofrecen las innovaciones sanitarias y la inteligencia artificial.

Este evento con Bill Gates es el primero de la celebración del 50º aniversario de EL PAÍS, que cumple este 2026 su primer siglo de vida. Tras el encuentro con el filántropo estadounidense en Madrid, los actos de aniversario continuarán en la edición colombiana del Hay Festival, que se celebrará en Cartagena de Indias (Colombia) a partir del 29 de enero.