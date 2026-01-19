Evitar nuevos recortes en cooperación, aliarse con la IA y mantener el optimismo: los principales mensajes de Bill Gates en Madrid

Bill Gates, durante su diálogo con EL PAÏS, el 19 de enero de 2026, en el Museo del Prado de Madrid.

El filántropo estadounidense, cofundador de Microsoft, envió un mensaje positivo en un acto por el 50º aniversario de EL PAÍS, un año después del desmantelamiento de USAID, y celebró las herramientas que permiten salvar vidas cada día en el Sur Global

“Me cuesta no emocionarme al hablar de las herramientas con las que contamos para ayudar a los países más vulnerables”, celebró Bill Gates el lunes en un diálogo con EL PAÍS, celebrado en el Museo del Prado en Madrid, en el marco del 50º aniversario del periódico. Pese al coste en vidas humanas que ya están provocando los recortes en solidaridad decretados por Estados Unidos y países europeos, el filántropo estadounidense, presidente de la fundación que lleva su nombre, envió un mensaje optimista y comprometido con la ayuda a los más vulnerables.

Estos son los principales puntos de su intervención:

Impedir nuevos recortes y seguir apostando por la cooperación

“El milagro que se dio desde el año 2000 hasta 2025, cuando se redujeron las muertes infantiles a la mitad, la tasa de reducción más rápida de la historia de la humanidad, se está revirtiendo”, dijo Gates, recordando que el año pasado murieron en el mundo 4,8 millones de niños menores de cinco años frente a los 4,6 millones registrados en 2024. Según él, este retroceso se debe al impacto de los recortes en cooperación, como queda recogido en los datos publicados por la Fundación Gates en diciembre.

El año pasado, el Gobierno de Estados Unidos desmanteló USAID, su agencia de cooperación, responsable hasta entonces del 43% de los fondos que los gobiernos del mundo dedican a ayuda al desarrollo.

“En este momento, los países más generosos, como Noruega o Suecia, no superan el 1% del PIB en ayuda al desarrollo”, recordó Gates, apuntando que idealmente se necesitaría un 10% para paliar las necesidades urgentes de los más vulnerables del mundo. “Se dona bastante poco”, aseguró, pero aún así, “hay un nivel elevado de fondos y hay que evitar nuevos recortes”.

“Hay que volver a poner estos temas sobre la mesa para que sean visibles, España quiere hacerlo y hay que seguir involucrando a más países. Se crea un efecto dominó y cada vez puede ver más países y filántropos implicados en estos cambios”, insistió.

Buenas noticias

“Soy optimista”, dijo Gates. “Me cuesta no emocionarme al hablar de las herramientas con las que contamos para ayudar a los países más vulnerables. Hay muchas, antes de la llegada de la Inteligencia Artificial (IA)”, celebró.

Para el filántropo, una de las armas más poderosas es el lenacapavir, una inyección semestral fabricada por el laboratorio estadounidense Gilead, que es una prevención tremendamente eficaz frente al VIH. El medicamento, aprobado en 2025 por Estados Unidos y Europa, ya ha llegado en pequeñas cantidades a algunos países africanos y a partir de 2027 estará disponible gracias a los genéricos, en virtud de acuerdos logrados por la Fundación Gates y Unitaid.

“Los genéricos van a costar 40 dólares (34 euros) por persona y por año. Y la persona estará protegida. Pensamos que podemos doblegar al VIH de forma radical”, dijo.

Bill Gates, durante el acto organizado por EL PAÍS. Pablo Monge

Gates también citó los avances en la lucha contra la malaria, que consisten en reducir la población de mosquitos que la propagan, y contra la malnutrición infantil. “La mitad de las muertes en países desfavorecidos se producen porque los niños son vulnerables a los brotes de enfermedades porque están desnutridos y no logran sobrevivir. Si podemos librarnos de la malnutrición, aumentaremos la tasa de supervivencia y la tasa de desarrollo. Esto es bueno para el individuo y para el país”.

Gates también celebró que países como India, antes dependientes, ahora fabrican sus propias vacunas. “Lo mismo ocurre con Indonesia y Vietnam. Así podemos centrarnos en el África subsahariana, donde se concentran los problemas y un gran crecimiento demográfico”, dijo.

“Esos niños son un activo para África y para el mundo. A medida que mejoramos la salud y la supervivencia, los padres, voluntariamente, deciden tener menos hijos y tienen más recursos para educarlos y alimentarlos. Es un círculo virtuoso”, destacó.

¿Cómo devolver a la sociedad la fortuna generada por el éxito de Microsoft?

En 2025, Gates anunció que su fundación desaparecerá en 2045 y que de aquí a entonces dedicará su fortuna, 200.000 millones de dólares (171.609 millones de euros) a causas humanitarias. “Conseguir nuevos medicamentos y vacunas, ayudar a mujeres embarazadas a nutrirse mejor, algo que les beneficia a ellas y a sus fetos, en definitiva, la capacidad de dedicar dinero a salvar vidas era un mensaje muy claro”, dijo Gates. “Tenía que entregar mi fortuna ahora. No veo ningún valor a que la Fundación dure más de 20 años. Podemos dedicar mucho más dinero ahora y seguro que habrá muchos más filántropos muy actualizados dentro de 20 años que continuarán”, insistió.

La revolución IA

“La IA va a cambiar muchas cosas y de forma muy positiva. Tendremos un tutor virtual que sabrá por qué queremos entender una cosa o qué asignaturas se nos dan mejor, habrá un médico virtual y los granjeros de África tendrán una asistencia que en su idioma les explicará cómo tratar la tierra”, citó. “Creo que ser una persona informada hoy es más fácil que antes y eso es fantástico. No veo que haya una distorsión que las autoridades tengan que frenar”, dijo.