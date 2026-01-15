Un aniversario para celebrar el periodismo

El mes de mayo, cuando se cumple medio siglo del nacimiento de EL PAÍS, concentrará la mayor parte de unas conmemoraciones donde los lectores serán los protagonistas. El primer acto será un encuentro con Bill Gates previsto el próximo 19 de enero en Madrid

EL PAÍS cumple en 2026 su primer medio siglo de vida. Y se dispone a celebrarlo a lo largo de este año con la intención de rendir homenaje al periodismo bajo un principio esencial: la mirada puesta en el futuro. Con mucho peso específico de lo que este periódico ha sido desde su fundación, pero más aún si cabe de lo que quiere ser en su relación con sus lectores y las sociedades a las que presta servicio en diversos puntos del planeta como referente informativo. EL PAÍS aspira a abrirse en este aniversario más que nunca a sus lectores y a la ciudadanía en general. Son ellos, en primera y última instancia, los destinatarios de este medio en permanente evolución que publicó su primer ejemplar el 4 de mayo de 1976 y hoy difunde sus contenidos en diversos formatos que conviven con la edición en papel, además de aglutinar una comunidad de 27 millones de seguidores en sus redes sociales por todo el mundo. El nacimiento de aquel diario pocos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco dio paso a una aventurada historia en busca de la verdad y la defensa de las libertades públicas, siempre con la vista puesta hacia delante. Como indica su actual director, Jan Martínez Ahrens, “en EL PAÍS, los lectores son la vara de medir”. Y añade: “A ellos se dirige nuestro esfuerzo. Y en esta conmemoración queremos celebrar juntos lo andado, pero también lo que nos queda por andar”.

La memoria de EL PAÍS durante los últimos cinco decenios aborda coberturas que han acompañado a la conquista de nuevos derechos en España y la construcción de un Estado moderno y socialmente avanzado. Desde leyes como las del divorcio en plena Transición democrática hasta la ampliación del derecho al aborto o el matrimonio igualitario. “España se ha acabado pareciendo en muchos aspectos durante los últimos 50 años a lo que salía primero en las páginas de EL PAÍS y acababa viéndose reflejado en su transformación del Estado social y democrático de derecho”, dice Javier Moreno, dos veces director de este periódico en su historia reciente y actual director de la Escuela de Periodismo UAM/EL PAÍS. Moreno también ejerce como comisario de los actos del 50º aniversario. Su despacho en la Escuela de Periodismo, situado en la quinta planta de uno de los edificios en la sede madrileña del diario que antes albergó la extinta Radio EL PAÍS, está presidido estos días por un gran panel con tarjetas pegadas que esbozan la génesis de los próximos hitos conmemorativos pendientes de desarrollo.

Un grupo de suscriptores de EL PAÍS, en la redacción del periódico en Madrid durante la jornada de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Alex Onciu

El primer acto tendrá lugar el próximo lunes 19 de enero a las 18.30 horas en el madrileño Museo del Prado, y contará con la participación de Bill Gates. El fundador de Microsoft y presidente de la Fundación Gates reflexionará sobre cómo construir un mundo más sostenible. El director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, presentará el encuentro, conducido por la responsable de Planeta Futuro, Ana Carbajosa. Desde 2014, la Fundación Gates y EL PAÍS mantienen una colaboración estable para la difusión de información sobre desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades a través de la sección Planeta Futuro, un espacio de periodismo comprometido con los grandes retos globales. Los suscriptores podrán asistir de manera presencial al acto, que será retransmitido en directo en la web de EL PAÍS.

Todas las conmemoraciones de este año, que incluyen durante los primeros días de mayo un festival en Matadero Madrid “muy concebido para la celebración”, suponen para Javier Moreno “una oportunidad para abrirnos más que nunca a los lectores y a la ciudadanía en general”. Sin olvidar un aspecto esencial de la presencia que este diario ha tenido desde su fundación en el continente americano, que como destaca Moreno muchos días supone la mitad del tráfico en la página web de EL PAÍS.

Latinoamérica ha estado en el foco de este diario desde su fundación. Los habitantes de la región, así como sus periodistas y escritores, han mantenido desde los inicios una vinculación ensanchada con los años. EL PAÍS mantiene hoy ediciones internacionales como EL PAÍS US —la voz de los latinos en Estados Unidos— y EL PAÍS América, así como ediciones en México, Colombia y Chile y un amplio despliegue de corresponsales por todo el continente americano, con una delegación estadounidense en Washington. Los actos conmemorativos de este 50 aniversario darán por tanto especial protagonismo a Latinoamérica. Tras el primer acto con Bill Gates en Madrid, la celebración sigue en la próxima edición colombiana del Hay Festival, que tendrá lugar en Cartagena de Indias a partir del 29 de enero.

El Hay Festival de Cartagena albergará diversos actos, como el que protagonizará el director de EL PAÍS junto a Carlos Chamorro, fundador y director del medio nicaragüense Confidencial —actualmente exiliado en Costa Rica—, y Denise Maerker, una de las voces más respetadas de México que actualmente ejerce de presentadora en N+ y escribe en Milenio. Moderados por la periodista de Caracol Radio Diana Calderón, los tres reflexionarán sobre el periodismo y sus retos ante la hostilidad del poder, el desafío que supone la propagación de las mentiras y los asesinatos de periodistas en Latinoamérica. Además, Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez, moderados por Javier Moreno, hablarán sobre cómo estos tres escritores latinoamericanos se enfrentan a sus textos, lo fundamental que resulta contar con colaboradores de esta relevancia y cómo contribuyen a mantener un puente narrativo, cultural y social entre América Latina y España. Un encuentro entre Moreno y Juan Gabriel Vásquez, con motivo de la publicación que este último ha hecho de un compendio de sus artículos en EL PAÍS, cerrará los actos de este periódico en el próximo Hay Festival de Cartagena.

Los lectores, protagonistas

La gran celebración del 50º aniversario llegará durante los tres primeros días del próximo mes de mayo y tendrá lugar en la capital de España, donde este diario tiene su sede principal. Las instalaciones de Matadero Madrid acogerán tres jornadas en las que los lectores serán los protagonistas. EL PAÍS aspira a contarles cómo se construye a sí mismo cada día. Numerosos debates con destacados personajes de nuestro tiempo, repartidos en diversos encuentros, convivirán con las intervenciones en las que periodistas y colaboradores como Peridis, cuyas viñetas se han publicado cada día desde el primer ejemplar, contarán los entresijos de su labor. Se rememorarán las historias de la historia de este diario, sus destacadas coberturas y exclusivas, sus noticias de primera página y en definitiva su mirada sobre un mundo cada vez más complejo y diverso. Una exposición comisariada por Marisa Flórez, que fue editora gráfica de EL PAÍS, evocará el foco que este periódico ha puesto en el fotoperiodismo durante el último medio siglo en una muestra que viajará después por otras ciudades españolas.

Los actos en Matadero Madrid también rendirán homenaje a los lectores, que durante décadas han enviado sus cartas al director para establecer un vínculo directo con EL PAÍS. Este espacio ha contado siempre con un lugar preferente en la sección de Opinión y hoy multiplica su visibilidad en las redes sociales, con especial énfasis a través de Instagram. Una cuidada selección de esas cartas volverán a tener protagonismo en la voz de referentes de la actuación, que harán una lectura teatralizada de las mismas. Los espacios que albergarán los eventos en Matadero Madrid incluirán zonas para el descanso y el intercambio de pareceres entre foro y foro, así como actividades infantiles para los pequeños lectores que acudan con sus familias. La música en vivo abrochará mediante diversos conciertos cada una de las tres jornadas marcadas por un ambiente esencialmente festivo. Y entonces llegará el 4 mayo, cuando se cumple el aniversario. Para esa fecha, la apuesta editorial desarrollará un despliegue especial en la web y la edición en papel. Y EL PAÍS volverá a reinventarse cada día tras su primer medio siglo de vida.

Visita de suscriptores a la redacción de EL PAÍS durante las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. ALEX ONCIU

Tras el verano, la colombiana Villa de Leyva acogerá una nueva edición de su Festival de las Ideas donde este 50º aniversario también dejará su huella. Con un enfoque netamente latinoamericano, las celebraciones tomarán el festival para conmemorar la conexión con sus lectores y la cobertura sobre la región. Las miradas sobre el continente americano culminarán las celebraciones finales de año en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. México, donde EL PAÍS guarda una vinculación de largo recorrido y cuenta con una redacción que toma el relevo informativo a la sede central de Madrid cuando cae la noche en España, será donde terminen los actos del aniversario.

Muchos años después de su fundación, EL PAÍS empezará a dar forma mediante quienes lo construyen cada día al medio de comunicación que quiere ser a partir de ahora. Por el camino puede que los interrogantes no varíen mucho de los que Georges Weill ya se planteó en 1934 cuando publicó en la obra esencial El periódico esta conclusión abierta sobre los orígenes, evolución y función de la prensa: “¿Encontrará competidores el periódico? Desde hace doscientos años ha sabido sacar provecho a los ferrocarriles, al telégrafo, al teléfono, a la telegrafía sin hilos; comienza a utilizar el avión. ¿Sacará el mismo provecho de las invenciones más recientes?”. Seguir buscando respuestas, a base de hacer las preguntas correctas, formará parte de la nueva andadura de EL PAÍS cuando empieza a escribir de nuevo el futuro tras cumplir sus primeros 50 años.