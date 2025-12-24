Torpezas políticas, elecciones autonómicas y Gary Oldman
Ante tanto disparate cabe refugiarse en la ficción de cualquier serie que ofrecen en abundancia todas las plataformas y preferentemente si la serie es británica
Tras comprobar el resultado de las elecciones en Extremadura, y sin ser un experto en el tema, la primera impresión es que recuerda a alguna película de los hermanos Marx aunque, eso sí, con mucha menos gracia.
La presidenta regional, María Guardiola, decidió convocar elecciones para conseguir la mayoría absoluta y alejarse de la extrema derecha. Ha conseguido que la extrema derecha sea fundamental para conseguir la presidencia y, probablemente, tendrá que transigir mucho más en nombramientos y políticas de la tan citada extrema derecha.
Los socialistas por su parte, con esa clarividencia para las torpezas que últimamente les caracteriza, decidieron mantener como cabeza de lista a un político que no hace mucho hizo que renunciaran cinco candidatos de la lista al parlamento regional que le precedían para poder tomar el escaño y con ello acceder al aforamiento. El resultado ya se conoce: pierden 10 diputados autonómicos y consiguen los peores resultados desde 1983. Dimite sin dejar su escaño, ya que argumenta que si lo hiciera traicionaría a quienes han depositado su confianza en él. Como diría Federico Trillo: “¡manda huevos!”.
Claro que habrá que ver si el espectador de los telediarios y las tertulias consigue superar el encadenamiento de incompetencias o del sarcasmo considerado como una de las bellas artes al escuchar a Miguel Tellado decir que los votantes de la región han dicho “no” a la corrupción, sabiendo que es secretario general de un partido, el PP, que tiene pendientes 30 juicios por corrupción. Ahí la estupefacción alcanza cotas inimaginables.
Ante tanto disparate cabe refugiarse en la ficción de cualquier serie que ofrecen en abundancia todas las plataformas y preferentemente si la serie es británica o está vinculada en mayor o menor medida a la BBC. Es el caso, por ejemplo, de las cinco temporadas de la excelente Slow Horses, de Apple TV, esos denominados “caballos lentos” que, en el argot de los espías del MI5, es como llaman a los agentes que han demostrado sus errores o su incapacidad para ejercer funcionalmente su oficio y son desterrados a la Ciénaga, una especie de basurero administrativo.
Estupenda serie encabezada por un cínico y desencantado Gary Oldman arropado, entre otros, por unas estupendas Kristin Scott Thomas y Saskia Reeves. Naturalmente, si se ven y escuchan a nuestros dilectos políticos y, después, se ve Slow Horses es inevitable la añoranza de una Ciénaga autóctona aunque con un reparto menos espectacular mal que le pese a Miguel Tellado.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Javier Pérez (Political Watch): “La democracia tiene que volver a seducir”
La médica jubilada que acogió a dos desalojados de Badalona: “Ellos necesitan de nuestras voces blancas”
El escudo social pondrá a prueba las mayorías en el Congreso en el arranque del año electoral
La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
Lo más visto
- El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
- Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
- “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”