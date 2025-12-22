Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Aquello de gritar “sidoso”

Cada vez que Eduardo Casanova abre la boca, sube el pan. Y él lo sabe, pero no debe de importarle

Jimina Sabadú
Jimina Sabadú
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Cada vez que Eduardo Casanova abre la boca, sube el pan. Y él lo sabe, pero no debe de importarle. Pocas personas públicas reciben tantos insultos como él. Es imposible ignorar la virulencia con la que el comentarista medio se dirige a este actor y director. Con promociones kamikazes como la que hizo con La piedad, Casanova se ha granjeado el odio de un sector de la ciudadanía al que puedo englobar dentro del eufemismo “nostálgicos del Régimen”. El problema que tiene esta gente con Eduardo Casanova es lo visible de su homosexualidad. El tipo de persona que dice que “a nadie le importa con quién te acuestes” es a la que le importa, y mucho, con quién se acuestan los demás. Gente de orden que ahora llama sidoso a Casanova porque él tiene VIH y lo ha dicho públicamente.

La carcundia ha reaccionado de forma parecida a cuando en el programa de Encarna Sánchez se dijo que Miguel Bosé tenía “la enfermedad de moda”. Igual que en el colegio que Montserrat Sierra tuvo que abandonar en los años noventa, con solo seis años. Todo sigue igual que hace 35 años. Se sigue usando el adjetivo “sidoso” para referirse a los portantes del virus de inmunodeficiencia humana que, además de eso, son homosexuales. Hay gente tan ignorante que piensa que hay que ser promiscuo y homosexual para contraer el VIH, cuando es tan enorme la cantidad de hombres heterosexuales que busca relaciones sin preservativo. El sexo es mejor sin preservativo, qué duda cabe, pero es también un riesgo. Nadie está a salvo de una mala decisión durante un encuentro casual, y antes de ser monógamos todos hemos sido solteros.

Las reacciones y comentarios a las declaraciones de Casanova recuerdan a las que tuvo la excelente campaña Pónselo, póntelo, en 1990. Se decía, desde el ala conservadora, que animaría a los niños a mantener relaciones sexuales. Y los niños las tuvimos, sí. Cuando crecimos. También la hubiéramos tenido sin esa campaña, porque la vida es la que es, y el silencio puede tapar las cosas, pero no las elimina. Por eso es tan relevante que una persona como Eduardo Casanova tenga el valor de contar que tiene VIH. Y lo más insano, retrógrado, homófobo y bajo es utilizar el adjetivo “sidoso” como si estuviéramos otra vez en 1990.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Jimina Sabadú
Jimina Sabadú
Columnista en la sección de Televisión. Ha colaborado en 'El Mundo', 'Letras Libres', 'El Confidencial', en programas radiofónicos y ha sido guionista de ficción y entretenimiento. Licenciada en Comunicación Audiovisual, ha ganado los premios Lengua de Trapo y Ateneo de Novela Joven de Sevilla. Su último libro es 'La conquista de Tinder'.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

‘Silencio’: Eduardo Casanova se pone clásico, sin perder locura, con su viaje vampírico al VIH y al dolor de la eternidad

Gregorio Belinchón | Madrid

Eduardo Casanova feminiza a los vampiros en su nueva serie: “El silencio que viven hoy las personas con VIH es terrorífico”

Aser García Rada | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  2. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  3. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  4. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
  5. Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_