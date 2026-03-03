Tim Berners-Lee, creador de la web, rechaza los “algoritmos adictivos” como el de Tiktok
El informático participa en Barcelona en una charla con programadores en el Talent Arena del MWC
Sir Tim Berners-Lee ha pisado el Mobile World Congress, en el Talent Arena, este martes en Barcelona. Rodeado de focos amarillos y anaranjados y música electrónica de fondo, uno de los hombres más influyentes del mundo ha contestado a las preguntas del presentador de la BBC Spencer Kelly. No más declaraciones, solo una charla con programadores, “gente que quiere hacer cosas para mejorar el mundo”. Berners-Lee inventó la World Wide Web en 1989 para que fuera para todo el mundo y gratuita. Hoy, de nuevo, 37 años más tarde, las palabras que más resuenan en su discurso son “colaboración y compasión”.
En su intervención, Berners-Lee ha advertido de los “algoritmos adictivos” de algunas redes sociales, como TikTok. Aunque ha señalado que se siente satisfecho de la mayor parte de la evolución de la web, ha reconocido que hay algunas partes que le “decepcionan”, en alusión a las redes que usan “algoritmos adictivos”. “Hay redes sociales que han entrenado la inteligencia artificial dentro de sus sistemas para optimizarlos y mantener a la gente en su plataforma. Estas partes de la web son un problema”, ha indicado. En este sentido, ha apelado a los desarrolladores de redes sociales a “no diseñarlas como TikTok” y hacerlo siguiendo el ejemplo de plataformas menos adictivas, como Pinterest. También se ha mostrado partidario de la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años. “Estuve en Australia y fue interesante hablar con los niños; sus ideas sobre la prohibición eran bastante matizadas. No se oponían en absoluto. Creo que algunos de ellos descubrieron que tener un mundo en el que realmente podían jugar con sus amigos y sin teléfonos era bastante gratificante”, ha remarcado.
El creador de la WWW ha asegurado que nos enfrentamos a problemas (no ha dicho cuáles ni ha hecho referencia a la guerra), pero dice tener esperanza en el futuro de internet, especialmente gracias a las comunidades de internautas que siguen trabajando en proyectos de código abierto.
Berners-Lee, informático nacido en Londres en 1955, revolucionó la manera de crear y compartir la información en lo que se considera uno de los más importantes inventos desde la aparición de la imprenta en Europa en el siglo XV. Uno de los últimos proyectos de Berners-Lee es Solid, una suerte de nuevo internet más respetuoso con la privacidad y alejado de la centralización de los gigantes de la red como Google, Amazon o Facebook.
