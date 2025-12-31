¿Qué le interesó al mundo en 2025? Las búsquedas en Google que explican el año (y lo que dicen de nosotros)

Que la canción que más hayamos tatareado este año a Google para saber de qué tema se trata sea la de un grupo creado por inteligencia artificial, Huntrix, explica muy bien cómo ha cambiado internet en los últimos años. Este 2025 el planeta ha vuelto a dejar su huella en el buscador más utilizado del mundo, una herramienta que cada día que pasa incita más al usuario a utilizar su Modo IA y que ofrece cada vez más respuestas generadas por Gemini, la IA de Google, en la página de resultados del gigante. De hecho, Gemini ha sido lo más buscado del año en el Año en Búsquedas que publica Google y que revela las preguntas, los momentos y las personas más destacadas que el mundo buscó a lo largo del año.

Para determinar estas tendencias, identifican los términos de búsqueda que experimentaron un mayor aumento de tráfico entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Y los datos que proporciona Google en su recopilación de consultas anual muestran las múltiples posibilidades que llevamos a cabo en sus herramientas y los diferentes comportamientos que mostramos en ellas. Google Maps, una de las aplicaciones de referencia, es un buen ejemplo. En los últimos años se ha incrementado su uso como buscador de restaurantes o de lugares que visitar a la hora de viajar, un lugar donde los usuarios tienen sus propias listas de lugares favoritos y a los que quieren ir. Precisamente, en su último listado, destacan cuáles han sido las librerías más buscadas del mundo, entre las que se encuentran la famosa Librería Lello de Oporto, o El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires.

Si hay algo que proporciona este ranking de tendencias de búsqueda este año es información clave sobre los intereses y las temas que han dominado los últimos doce meses en todo el mundo. Así, descubrimos datos como que la miel picante y el pollo cásate conmigo han sido las recetas más populares, o que el PSG y el Benfica han sido los clubes de fútbol que más curiosidad han despertado. Y si antes destacabamos la imperiosa necesidad que tiene Google de desviar, cada vez más, nuestra actividad en el buscador hacia su Modo IA, esta clasificación es un ejemplo más, ya que nos invita a seguir descubriendo con su IA por qué han interesado tanto estos temas.

Lo que está claro, es que la gente va a buscar respuestas a Google, ya sea en el buscador o conversando directamente con Gemini. En el primero de los casos, la IA aparece frecuentemente con respuestas directas, son las llamadas AI Overviews. Unos resúmenes automáticos que no se generan, de momento, cuando hay actualidad, de ahí que los medios sigan teniendo sus noticias en un lugar destacado del buscador. En este 2025, las noticias que más interés han generado en todo el mundo han sido el asesinato de Charlie Kirck, Irán, el cierre del Gobierno de Estados Unidos, la elección del nuevo Papa o los incendios de Los Ángeles.

Las noticias más buscadas en el mundo este 2025.

Pero más allá de la conversación mediática, muchas de las cuestiones que planteamos a Google tienen mucho que ver con el entretenimiento. Le preguntamos por los actores y actrices de una película, por la letra de una canción, por un libro o por un podcast porque queremos contexto. Así, por ejemplo, este año, Anora ha sido la película más buscada, su protagonista Mickey Madison, la intérprete más buscada, Monstruo: la historia de Ed Gein, la serie más consultada, Debí tirar más fotos de Bad Bunny, la composición más popular y The Charlie Kirk Show, el podcast más deseado.

Uno de los puntos clave de este resumen son los personajes clave del año que termina. Y sin duda el más internacional es el Papa León XIV, pero Estados Unidos tiene mucho que ver en este ranking y los dos primeros puestos los ocupan dos cantantes estadounidenses: D4vd, sospechoso de homicidio, y Kendrick Lamar, que protagonizó el descanso de la Super Bowl. Así como nombres relacionados directamente con la política de Trump, que este año no se cuela directamente en el listado pero que está presente a través del presentador Jimmy Kimmel, o del activista Charlie Kirk y su presunto asesino, Tyler Robinson. Habitualmente, entre las personas más populares sobresalen aquellas que han fallecido, y este 2025 ese protagonismo ha sido para caras reconocidas como Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Diane Keaton, Robert Redford, Val Kilmer, Gene Hackman o el mismísimo Papa Francisco.

Pero sí lo que queremos es indagar más y bajar a las profundidades de cada país, Google también proporciona un listado con las tendencias destacadas de cada región. En el caso de España, ofrece una visión de los temas que han marcado la actualidad este último año, de hecho desde el 1 de enero, el día después de que Lalachus presentase las campanadas y se generase una gran polémica por la estampita de la vaquilla del Grand Prix que mostró. Le siguieron eventos clave como el apagón eléctrico que tuvo lugar en primavera, las lluvias torrenciales y los incendios que asolaron España este verano o el Premio Planeta que este año fue a parar a Juan del Val.

En otros países como Argentina, Colombia o México es fascinante comprobar como los eventos deportivos dominan este ranking, así como ver que en este último país también sobresalen jugadores españoles de talla mundial como Sergio Ramos. Suecede lo mismo con Lamine Yamal que se cuela entre los deportistas destacados de Francia. En el caso de Reino Unido no sorprende ver como el regreso musical de Oasis ha dominado la curiosidad de los británicos. Tampoco sorprende que en Italia se haya buscado mucho al diseñador Giorgio Armani tras su muerte. Al final, todo esto es un reflejo de lo que hemos vivido y aunque algunas cosas se mentienen, cada año está repleto de historias diferentes y de herramientas diferentes. Y sí, lo próximo que querremos saber es sobre qué conversamos con la inteligencia artificial.